Екатеринбургский депутат решил многолетнюю проблему за свой счет. Фото

12 октября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Депутат ЕГД Алексей Вихарев выделил более 1,1 млн. рублей из личных средств, чтобы построить новую дорогу у школы №167 Фото: Размик Закарян © URA.RU Учителя школы №167, которая находится на Эльмаше, пожаловались на состояние дороги, ведущей к учебному заведению. По словам педагогов, в межсезонье им приходится добираться до здания по грязной неблагоустроенной тропинке. Чтобы решить проблему с данной территорией, учителя и родители обратились за помощью в приемную депутата Екатеринбургской городской Думы Алексея Вихарева. Чиновник решил вопрос с благоустройством территории всего за 4 дня, выделив более 1,1 млн. рублей из личных средств. «Я сам папа двоих школьниц. Понимаю, как важно, чтобы дети были в безопасности по пути в школу и домой. В кратчайшие сроки построили новую красивую дорогу. Дети, учителя и родители больше не обходят грязные и скользкие ямы», — рассказал Алексей Вихарев. Пешеходной дорожкой ежедневно будут пользоваться порядка 3000 человек. В ближайшее время активисты высадят деревья и кусты вдоль тротуара. «Нашей замечательной школе 34 года. И все эти годы рядом с ней не было тротуара. В последние годы после постройки нового здания школы вопрос стоял очень остро.Мы очень рады новому комфортному тротуару», — поделилась директор школы N°167 Эльвира Бабич. На празднике присутствовала и начальник управления образования Орджоникидзевского района Елена Яровикова. Руководитель многие годы находится на связи с Алексеем Вихаревым. «Долгое время тропинка, ведущая к входу в школу, относилась к придомовой территории многоэтажки. Отремонтировать ее без согласия жителей было нельзя. В этом году мы получили их одобрение, и это стало возможным», — заключила Елена Яровикова. За последние годы депутат городской Думы Алексей Вихарев помог десяткам школ на Уралмаше и Эльмаше. Он строил современные мастерские, делал ремонты, ремонтировал рекреации и кабинеты, дарил лазерные станки и 3D принтеры для научных работ школьников. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Алексей Вихарев передал новую партию оборудования лично командиру артиллеристов на СВО. Депутат передал командиру квадрокоптер, который позволяет в боевых условиях безопасно проводить разведку территории. Вихарев по просьбе солдат отправил в зону СВО шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины «Урал», строительные приспособления, масло для дизельных двигателей и оружейное масло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учителя школы №167, которая находится на Эльмаше, пожаловались на состояние дороги, ведущей к учебному заведению. По словам педагогов, в межсезонье им приходится добираться до здания по грязной неблагоустроенной тропинке. Чтобы решить проблему с данной территорией, учителя и родители обратились за помощью в приемную депутата Екатеринбургской городской Думы Алексея Вихарева. Чиновник решил вопрос с благоустройством территории всего за 4 дня, выделив более 1,1 млн. рублей из личных средств. «Я сам папа двоих школьниц. Понимаю, как важно, чтобы дети были в безопасности по пути в школу и домой. В кратчайшие сроки построили новую красивую дорогу. Дети, учителя и родители больше не обходят грязные и скользкие ямы», — рассказал Алексей Вихарев. Пешеходной дорожкой ежедневно будут пользоваться порядка 3000 человек. В ближайшее время активисты высадят деревья и кусты вдоль тротуара. «Нашей замечательной школе 34 года. И все эти годы рядом с ней не было тротуара. В последние годы после постройки нового здания школы вопрос стоял очень остро.Мы очень рады новому комфортному тротуару», — поделилась директор школы N°167 Эльвира Бабич. На празднике присутствовала и начальник управления образования Орджоникидзевского района Елена Яровикова. Руководитель многие годы находится на связи с Алексеем Вихаревым. «Долгое время тропинка, ведущая к входу в школу, относилась к придомовой территории многоэтажки. Отремонтировать ее без согласия жителей было нельзя. В этом году мы получили их одобрение, и это стало возможным», — заключила Елена Яровикова. За последние годы депутат городской Думы Алексей Вихарев помог десяткам школ на Уралмаше и Эльмаше. Он строил современные мастерские, делал ремонты, ремонтировал рекреации и кабинеты, дарил лазерные станки и 3D принтеры для научных работ школьников. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Алексей Вихарев передал новую партию оборудования лично командиру артиллеристов на СВО. Депутат передал командиру квадрокоптер, который позволяет в боевых условиях безопасно проводить разведку территории. Вихарев по просьбе солдат отправил в зону СВО шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины «Урал», строительные приспособления, масло для дизельных двигателей и оружейное масло.