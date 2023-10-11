Силовики нашли двух водителей, сбивших детей в Тюмени

Сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, сбивших детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени установили личности двух водителей, которые сбили подростков вечером 3 октября и днем 10 октября. Они лишены прав и привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«45-летний водитель, сбивший двух детей на автомобиле „Ниссан“ на пешеходном переходе на ул. Военной, пояснил, что он торопился на работу, поэтому уехал в места наезда на школьников. 70-летний водитель, сбивший ребенка на автомобиле „Тойота“ во дворе дома по ул. Широтной, приговорен к административному аресту на трое суток», — сообщили в ведомстве.

Силовики искали водителя «Ниссан» неделю. Он сбил двух школьников, возвращавшихся из школы. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Тойоты» сбил семилетнего мальчика во дворе.