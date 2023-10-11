11 октября 2023

Силовики нашли двух водителей, сбивших детей в Тюмени

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, сбивших детей Фото:

В Тюмени установили личности двух водителей, которые сбили подростков вечером 3 октября и днем 10 октября. Они лишены прав и привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«45-летний водитель, сбивший двух детей на автомобиле „Ниссан“ на пешеходном переходе на ул. Военной, пояснил, что он торопился на работу, поэтому уехал в места наезда на школьников. 70-летний водитель, сбивший ребенка на автомобиле „Тойота“ во дворе дома по ул. Широтной, приговорен к административному аресту на трое суток», — сообщили в ведомстве.

Силовики искали водителя «Ниссан» неделю. Он сбил двух школьников, возвращавшихся из школы. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Тойоты» сбил семилетнего мальчика во дворе.

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В Тюмени установили личности двух водителей, которые сбили подростков вечером 3 октября и днем 10 октября. Они лишены прав и привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области. «45-летний водитель, сбивший двух детей на автомобиле „Ниссан“ на пешеходном переходе на ул. Военной, пояснил, что он торопился на работу, поэтому уехал в места наезда на школьников. 70-летний водитель, сбивший ребенка на автомобиле „Тойота“ во дворе дома по ул. Широтной, приговорен к административному аресту на трое суток», — сообщили в ведомстве. Силовики искали водителя «Ниссан» неделю. Он сбил двух школьников, возвращавшихся из школы. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Тойоты» сбил семилетнего мальчика во дворе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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