11 октября 2023

В Сургуте подростки избили сотрудников «Магнита» во время кражи алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения проводимые УФСБ, МВД, ФСО. Сургут, оружие, полиция, патрулирование
Несовершеннолетние подростки устроили драку с сотрудниками «Магнита», пытаясь похитить алкоголь Фото:

В Сургуте несовершеннолетние подростки устроили драку с сотрудниками супермаркета «Магнит», из которого они похитили алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Заявление об инциденте в „Магните“ поступило от граждан. В настоящее время проверка проводится и по факту потасовки, и по факту хищения алкогольной продукции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.

Очевидцы рассказали в полиции, что два подростка вынесли из магазина несколько бутылок алкоголя. А когда их поймали продавцы, несовершеннолетние начали сопротивляться и избивать сотрудников магазина.

Ранее URA.RU рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.

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В Сургуте несовершеннолетние подростки устроили драку с сотрудниками супермаркета «Магнит», из которого они похитили алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Заявление об инциденте в „Магните“ поступило от граждан. В настоящее время проверка проводится и по факту потасовки, и по факту хищения алкогольной продукции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе. Очевидцы рассказали в полиции, что два подростка вынесли из магазина несколько бутылок алкоголя. А когда их поймали продавцы, несовершеннолетние начали сопротивляться и избивать сотрудников магазина. Ранее URA.RU рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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