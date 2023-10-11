В Сургуте подростки избили сотрудников «Магнита» во время кражи алкоголя

В Сургуте несовершеннолетние подростки устроили драку с сотрудниками супермаркета «Магнит», из которого они похитили алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«Заявление об инциденте в „Магните“ поступило от граждан. В настоящее время проверка проводится и по факту потасовки, и по факту хищения алкогольной продукции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.
Очевидцы рассказали в полиции, что два подростка вынесли из магазина несколько бутылок алкоголя. А когда их поймали продавцы, несовершеннолетние начали сопротивляться и избивать сотрудников магазина.
Ранее URA.RU рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.
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