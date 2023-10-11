11 октября 2023

В Артемовском скончалась врач, открывшая биолабораторию в ЦРБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Надежде Скутиной было 86 лет (архивное фото) Фото:

В Артемовском на 87-м году жизни скончалась Надежда Скутина. Она посвятила медицине более 43 лет и стояла у истоков организации лабораторной службы в Артемовской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Скутина скончалась 10 октября. Она, как сообщили в telegram-канале «Артемовская ЦРБ», является первооткрывателем биохимической лаборатории.

Работать в больнице она начала в 1957 году. «Надежда Александровна прожила честную трудовую жизнь. Была квалифицированным специалистом и наставником для молодых лаборантов. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — сообщили в пресс-службе Артемовской ЦРБ.

Скутина скончалась на 87 году жизни
Скутина скончалась на 87 году жизни
Фото:

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В Артемовском на 87-м году жизни скончалась Надежда Скутина. Она посвятила медицине более 43 лет и стояла у истоков организации лабораторной службы в Артемовской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе больницы. Скутина скончалась 10 октября. Она, как сообщили в telegram-канале «Артемовская ЦРБ», является первооткрывателем биохимической лаборатории. Работать в больнице она начала в 1957 году. «Надежда Александровна прожила честную трудовую жизнь. Была квалифицированным специалистом и наставником для молодых лаборантов. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — сообщили в пресс-службе Артемовской ЦРБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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