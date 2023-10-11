В Артемовском скончалась врач, открывшая биолабораторию в ЦРБ 12 октября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 + Надежде Скутиной было 86 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Артемовском на 87-м году жизни скончалась Надежда Скутина. Она посвятила медицине более 43 лет и стояла у истоков организации лабораторной службы в Артемовской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе больницы. Скутина скончалась 10 октября. Она, как сообщили в telegram-канале «Артемовская ЦРБ», является первооткрывателем биохимической лаборатории. Работать в больнице она начала в 1957 году. «Надежда Александровна прожила честную трудовую жизнь. Была квалифицированным специалистом и наставником для молодых лаборантов. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — сообщили в пресс-службе Артемовской ЦРБ. Скутина скончалась на 87 году жизни Фото: telegram-канал «Артемовская ЦРБ» [https://t.me/artcrb95] В Артемовском на 87-м году жизни скончалась Надежда Скутина. Она посвятила медицине более 43 лет и стояла у истоков организации лабораторной службы в Артемовской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе больницы. Скутина скончалась 10 октября. Она, как сообщили в telegram-канале «Артемовская ЦРБ», является первооткрывателем биохимической лаборатории. Работать в больнице она начала в 1957 году. «Надежда Александровна прожила честную трудовую жизнь. Была квалифицированным специалистом и наставником для молодых лаборантов. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — сообщили в пресс-службе Артемовской ЦРБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям