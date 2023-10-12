Российские военные рассказали про «Юлю», которая ведет огонь против ВСУ. Видео

Гаубица Д-30 ведет огонь на 360 градусов

12 октября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Гаубица Д-30 имеет удачную конструкцию и дальность ведения огня в более 20 километров Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В артиллерийском дивизионе 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Волки» традиционно называют орудия женскими именами. Об истории самой лучшей пушки — гаубицы Д-30 «Юли» — корреспонденту URA.RU рассказали бойцы подразделения. «Юля» — это наша легендарная пушка. Почему она лучшая? Не такое изношенное орудие, все механизмы работают без люфтов, а от этого многое зависит на поле боя. Можно сказать, что удачливое, но с точки зрения специалиста — оно просто меньше изношенное», — рассказал командир орудия с позывным «Метан» корреспонденту URA.RU. Гаубица, которую бойцы называют «Юлей» была принята на вооружение еще в 1960 году и изначально предназначалась для службы в Воздушно-десантных войсках. Ее главное преимущество — возможность в считанные минуты поворачивать ствол и вести огонь на 360 градусов, что жизненно важно в условии полного окружения противником. Длительное использование гаубицы Д-30 объясняет ее удачная конструкция и дальность ведения огня в более 20 километров. «Юля» не единственная наша «девушка» — есть «Евгения», «Маша», «Виктория», — рассказал старший ремонтник бригады с позывным «Мурманск». Видимо, ребята называют орудия именами своих девушек, чтобы знали, кто находится рядом и с утроенной силой били врага, подытожил он. Ранее URA.RU рассказывало, как российский пулемет напугал шведских наемников в зоне СВО. В ходе одного из боев штурмовая группа попала в окружение иностранных наемников. После того как ВС РФ применили пулемет, шведы отступили, рассказал командир роты пятой мотострелковой бригады Иван с позывным «Хакер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В артиллерийском дивизионе 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Волки» традиционно называют орудия женскими именами. Об истории самой лучшей пушки — гаубицы Д-30 «Юли» — корреспонденту URA.RU рассказали бойцы подразделения. «Юля» — это наша легендарная пушка. Почему она лучшая? Не такое изношенное орудие, все механизмы работают без люфтов, а от этого многое зависит на поле боя. Можно сказать, что удачливое, но с точки зрения специалиста — оно просто меньше изношенное», — рассказал командир орудия с позывным «Метан» корреспонденту URA.RU. Гаубица, которую бойцы называют «Юлей» была принята на вооружение еще в 1960 году и изначально предназначалась для службы в Воздушно-десантных войсках. Ее главное преимущество — возможность в считанные минуты поворачивать ствол и вести огонь на 360 градусов, что жизненно важно в условии полного окружения противником. Длительное использование гаубицы Д-30 объясняет ее удачная конструкция и дальность ведения огня в более 20 километров. «Юля» не единственная наша «девушка» — есть «Евгения», «Маша», «Виктория», — рассказал старший ремонтник бригады с позывным «Мурманск». Видимо, ребята называют орудия именами своих девушек, чтобы знали, кто находится рядом и с утроенной силой били врага, подытожил он. Ранее URA.RU рассказывало, как российский пулемет напугал шведских наемников в зоне СВО. В ходе одного из боев штурмовая группа попала в окружение иностранных наемников. После того как ВС РФ применили пулемет, шведы отступили, рассказал командир роты пятой мотострелковой бригады Иван с позывным «Хакер».