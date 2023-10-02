Российский пулемет напугал шведских наемников в зоне СВО

03 октября 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Русские воины вступили в схватку со шведскими наемниками Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир роты 5 мотострелковой бригады Иван с позывным «Хакер» в ходе одного из боев попал со своей штурмовой группой в окружение шведских наемников. Российские военные пулеметом показали, что к ним ходить нельзя, и шведы отступили. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам боец. «В ходе одного из боев попали со своей штурмовой группой в окружение шведских наемников. [Шведы] попытались надавить, но после того как мы пулеметом рассказали, что к нам ходить нельзя — они к нам больше к нам не совались», — рассказал корреспонденту URA.RU Иван «Хакер». Российские бойцы держали круговую оборону против превосходящих сил противника семь суток. Оказавшись в окружении, они поняли — им противостоят не рядовые ВСУшники. Русские воины вступили в схватку со шведскими наемниками. Это стало понятно по шевронам и крикам противника — на «режущем ухо незнакомом языке», отличающемся от ставшими привычными английского и украинского. «Хакер», лично прикрывая отход, смог вывести группу к своим. Ранее российский боец из Екатеринбурга рассказал, как в зоне спецоперации спас украинского солдата, которого хотели добить собственные сослуживцы. По словам бойца, ВСУ никого не жалеют — ни своих, ни наших.

Командир роты 5 мотострелковой бригады Иван с позывным «Хакер» в ходе одного из боев попал со своей штурмовой группой в окружение шведских наемников. Российские военные пулеметом показали, что к ним ходить нельзя, и шведы отступили. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам боец. «В ходе одного из боев попали со своей штурмовой группой в окружение шведских наемников. [Шведы] попытались надавить, но после того как мы пулеметом рассказали, что к нам ходить нельзя — они к нам больше к нам не совались», — рассказал корреспонденту URA.RU Иван «Хакер». Российские бойцы держали круговую оборону против превосходящих сил противника семь суток. Оказавшись в окружении, они поняли — им противостоят не рядовые ВСУшники. Русские воины вступили в схватку со шведскими наемниками. Это стало понятно по шевронам и крикам противника — на «режущем ухо незнакомом языке», отличающемся от ставшими привычными английского и украинского. «Хакер», лично прикрывая отход, смог вывести группу к своим. Ранее российский боец из Екатеринбурга рассказал, как в зоне спецоперации спас украинского солдата, которого хотели добить собственные сослуживцы. По словам бойца, ВСУ никого не жалеют — ни своих, ни наших.