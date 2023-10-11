В Тюмени изменилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

В Тюмени за неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Понижение составило 8%. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
«В Тюменской области за прошедшую 40 неделю (02.10.23 — 08.1023) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в сравнении с 39 неделей на 8%. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре по Тюменской области также не отмечают циркуляцию вирусов гриппа. В качестве основной профилактики заболевания специалисты называют вакцинацию.
Ранее агентство рассказывало о том, от каких сезонных болезней тюменцы будут лечиться осенью. Среди первых врачи называют ОРВИ и коронавирус.
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