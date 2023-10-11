11 октября 2023

В Тюмени изменилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

Роспотребнадзор: в Тюмени на 8% снизилась заболеваемость ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость ОРВИ в Тюмени не превышает эпидпорогов Фото:

В Тюмени за неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Понижение составило 8%. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

«В Тюменской области за прошедшую 40 неделю (02.10.23 — 08.1023) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в сравнении с 39 неделей на 8%. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области также не отмечают циркуляцию вирусов гриппа. В качестве основной профилактики заболевания специалисты называют вакцинацию.

Ранее агентство рассказывало о том, от каких сезонных болезней тюменцы будут лечиться осенью. Среди первых врачи называют ОРВИ и коронавирус.

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В Тюмени за неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Понижение составило 8%. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «В Тюменской области за прошедшую 40 неделю (02.10.23 — 08.1023) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в сравнении с 39 неделей на 8%. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре по Тюменской области также не отмечают циркуляцию вирусов гриппа. В качестве основной профилактики заболевания специалисты называют вакцинацию. Ранее агентство рассказывало о том, от каких сезонных болезней тюменцы будут лечиться осенью. Среди первых врачи называют ОРВИ и коронавирус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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