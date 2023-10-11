В Тюмени изменилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

Роспотребнадзор: в Тюмени на 8% снизилась заболеваемость ОРВИ

12 октября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость ОРВИ в Тюмени не превышает эпидпорогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Понижение составило 8%. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «В Тюменской области за прошедшую 40 неделю (02.10.23 — 08.1023) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в сравнении с 39 неделей на 8%. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре по Тюменской области также не отмечают циркуляцию вирусов гриппа. В качестве основной профилактики заболевания специалисты называют вакцинацию. Ранее агентство рассказывало о том, от каких сезонных болезней тюменцы будут лечиться осенью. Среди первых врачи называют ОРВИ и коронавирус.

В Тюмени за неделю снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Понижение составило 8%. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «В Тюменской области за прошедшую 40 неделю (02.10.23 — 08.1023) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в сравнении с 39 неделей на 8%. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре по Тюменской области также не отмечают циркуляцию вирусов гриппа. В качестве основной профилактики заболевания специалисты называют вакцинацию. Ранее агентство рассказывало о том, от каких сезонных болезней тюменцы будут лечиться осенью. Среди первых врачи называют ОРВИ и коронавирус.