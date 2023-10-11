11 октября 2023

В Челябинске станет больше шин и бытовой химии из Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинскую область из Беларуси намерены поставлять продукцию легкой промышленности, шины, бытовую химию и дорожную технику Фото:

Беларусь будет поставлять в Челябинскую область шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский после заседания рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Челябинской области. Заседание состоялось в Челябинске 11 ноября.

«Имеет смысл сосредоточить усилия на развитии белорусского экспорта в Челябинскую область. В число перспективных товарных позиций могла бы войти строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия, продукция легкой промышленности. Производители всех этих товаров и готовы осуществлять поставки в Челябинский регион», — цитирует Осмоловского сайт биржи.

Челябинской области также есть что поставлять в Беларусь. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года сумма сделок участников торгов из Челябинской области на белорусской бирже увеличилась в 14 раз, а количество аккредитованных компаний достигло 72. Рост суммы сделок челябинских компаний по итогам девяти месяцев 2023 года свидетельствует об их интересе к белорусскому рынку

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Беларусь будет поставлять в Челябинскую область шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский после заседания рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Челябинской области. Заседание состоялось в Челябинске 11 ноября. «Имеет смысл сосредоточить усилия на развитии белорусского экспорта в Челябинскую область. В число перспективных товарных позиций могла бы войти строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия, продукция легкой промышленности. Производители всех этих товаров и готовы осуществлять поставки в Челябинский регион», — цитирует Осмоловского сайт биржи. Челябинской области также есть что поставлять в Беларусь. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года сумма сделок участников торгов из Челябинской области на белорусской бирже увеличилась в 14 раз, а количество аккредитованных компаний достигло 72. Рост суммы сделок челябинских компаний по итогам девяти месяцев 2023 года свидетельствует об их интересе к белорусскому рынку
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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