В Челябинске станет больше шин и бытовой химии из Беларуси

12 октября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

В Челябинскую область из Беларуси намерены поставлять продукцию легкой промышленности, шины, бытовую химию и дорожную технику Фото: Илья Московец © URA.RU Беларусь будет поставлять в Челябинскую область шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский после заседания рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Челябинской области. Заседание состоялось в Челябинске 11 ноября. «Имеет смысл сосредоточить усилия на развитии белорусского экспорта в Челябинскую область. В число перспективных товарных позиций могла бы войти строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия, продукция легкой промышленности. Производители всех этих товаров и готовы осуществлять поставки в Челябинский регион», — цитирует Осмоловского сайт биржи. Челябинской области также есть что поставлять в Беларусь. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года сумма сделок участников торгов из Челябинской области на белорусской бирже увеличилась в 14 раз, а количество аккредитованных компаний достигло 72. Рост суммы сделок челябинских компаний по итогам девяти месяцев 2023 года свидетельствует об их интересе к белорусскому рынку

Беларусь будет поставлять в Челябинскую область шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский после заседания рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Челябинской области. Заседание состоялось в Челябинске 11 ноября. «Имеет смысл сосредоточить усилия на развитии белорусского экспорта в Челябинскую область. В число перспективных товарных позиций могла бы войти строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия, продукция легкой промышленности. Производители всех этих товаров и готовы осуществлять поставки в Челябинский регион», — цитирует Осмоловского сайт биржи. Челябинской области также есть что поставлять в Беларусь. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года сумма сделок участников торгов из Челябинской области на белорусской бирже увеличилась в 14 раз, а количество аккредитованных компаний достигло 72. Рост суммы сделок челябинских компаний по итогам девяти месяцев 2023 года свидетельствует об их интересе к белорусскому рынку