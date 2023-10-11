В Челябинске станет больше шин и бытовой химии из Беларуси

Беларусь будет поставлять в Челябинскую область шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский после заседания рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Челябинской области. Заседание состоялось в Челябинске 11 ноября.
«Имеет смысл сосредоточить усилия на развитии белорусского экспорта в Челябинскую область. В число перспективных товарных позиций могла бы войти строительно-дорожная техника, автошины, бытовая химия, продукция легкой промышленности. Производители всех этих товаров и готовы осуществлять поставки в Челябинский регион», — цитирует Осмоловского сайт биржи.
Челябинской области также есть что поставлять в Беларусь. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года сумма сделок участников торгов из Челябинской области на белорусской бирже увеличилась в 14 раз, а количество аккредитованных компаний достигло 72. Рост суммы сделок челябинских компаний по итогам девяти месяцев 2023 года свидетельствует об их интересе к белорусскому рынку
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