Выручка типографии «Уральский рабочий» после продажи выросла на 48 млн

Выручка типографии «Уральский рабочий», которую в апреле 2022 года приобрела московская компания «Папирус», составила за прошлый год 314,7 млн рублей — это на 48,1 млн больше, чем в 2021. Информация об этом опубликована на сайте СБИС.
В разные годы размер выручки типографии варьировался от 207 млн рублей (в 2014 году) до 414 млн (в 2008). В 2021 году «Уральский рабочий» заработал 266,6 млн рублей, а в 2022 году уже 314,7 млн.
В апреле 2022 года 3,9 млн акций типографии, которые на 100% принадлежали свердловскому управлению Росимущества, приобрела московская компания «Папирус», выкупила московская компания «Папирус». В 2021 году организация заработала 9,8 млрд рублей, а в 2022 году уже 14,3 млрд.
Типография «Уральский рабочий» была создана в 1926 году. Ее главной задачей были выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!».
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