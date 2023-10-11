Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Минск

12 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Уже есть договоренности о прямых полетах с российскими авиакомпаниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинска в Минск и в обратном направлении запустят прямые авиарейсы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, приветствуя делегацию Республики Беларусь в Челябинске 12 октября. «Мы проработали вопрос прямых авиарейсов в Минск. Уже есть договоренности с российскими авиакомпаниями, которые готовы осуществлять перелеты. Надеюсь, скоро мы этот проект реализуем», — заявил Текслер. Около тысячи организаций из Челябинской области осуществляют поставки продукции в Беларусь. Взаимный экспорт региона и республики будет расширяться как в плане объема поставок, так и спектра экспортируемых товаров. В ноябре 2022 года состоялся визит делегации Челябинской области в Республику Беларусь. Делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко прибыла в Челябинск с ответным визитом 12 октября.

Из Челябинска в Минск и в обратном направлении запустят прямые авиарейсы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, приветствуя делегацию Республики Беларусь в Челябинске 12 октября. «Мы проработали вопрос прямых авиарейсов в Минск. Уже есть договоренности с российскими авиакомпаниями, которые готовы осуществлять перелеты. Надеюсь, скоро мы этот проект реализуем», — заявил Текслер. Около тысячи организаций из Челябинской области осуществляют поставки продукции в Беларусь. Взаимный экспорт региона и республики будет расширяться как в плане объема поставок, так и спектра экспортируемых товаров. В ноябре 2022 года состоялся визит делегации Челябинской области в Республику Беларусь. Делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко прибыла в Челябинск с ответным визитом 12 октября.