11 октября 2023

Свердловских участников СВО освободят от уплаты транспортного налога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцов СВО освободят от уплаты налога на транспорт на ближайшие три года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловские власти освободят от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции. Такое решение было принято сегодня, 12 октября, правительством региона, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП).

«Правительство Свердловской области на заседании 12 октября приняло решение освободить от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции (СВО). Соответствующие изменения в закон „Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области“ будут рассмотрены и утверждены Законодательным собранием Свердловской области», — пояснили в ДИПе.

Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил. Если депутаты области утвердят эти изменения, закон вступит в силу 1 января 2024 года. Он будет распространяться на оплату транспортного налога по 2026 год.

Кроме того, на рассмотрении свердловского заксо сейчас находится законодательная инициатива регионального правительства, утвержденная 5 октября — о включении участников СВО и членов их семей в список имеющих право на льготы при социальной газификации. Такое же предложение, но для всех регионов РФ, озвучил 11 октября президент Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские власти освободят от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции. Такое решение было принято сегодня, 12 октября, правительством региона, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП). «Правительство Свердловской области на заседании 12 октября приняло решение освободить от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции (СВО). Соответствующие изменения в закон „Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области“ будут рассмотрены и утверждены Законодательным собранием Свердловской области», — пояснили в ДИПе. Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил. Если депутаты области утвердят эти изменения, закон вступит в силу 1 января 2024 года. Он будет распространяться на оплату транспортного налога по 2026 год. Кроме того, на рассмотрении свердловского заксо сейчас находится законодательная инициатива регионального правительства, утвержденная 5 октября — о включении участников СВО и членов их семей в список имеющих право на льготы при социальной газификации. Такое же предложение, но для всех регионов РФ, озвучил 11 октября президент Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...