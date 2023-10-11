Свердловских участников СВО освободят от уплаты транспортного налога

12 октября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Бойцов СВО освободят от уплаты налога на транспорт на ближайшие три года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские власти освободят от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции. Такое решение было принято сегодня, 12 октября, правительством региона, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП). «Правительство Свердловской области на заседании 12 октября приняло решение освободить от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции (СВО). Соответствующие изменения в закон „Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области“ будут рассмотрены и утверждены Законодательным собранием Свердловской области», — пояснили в ДИПе. Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил. Если депутаты области утвердят эти изменения, закон вступит в силу 1 января 2024 года. Он будет распространяться на оплату транспортного налога по 2026 год. Кроме того, на рассмотрении свердловского заксо сейчас находится законодательная инициатива регионального правительства, утвержденная 5 октября — о включении участников СВО и членов их семей в список имеющих право на льготы при социальной газификации. Такое же предложение, но для всех регионов РФ, озвучил 11 октября президент Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские власти освободят от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции. Такое решение было принято сегодня, 12 октября, правительством региона, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП). «Правительство Свердловской области на заседании 12 октября приняло решение освободить от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции (СВО). Соответствующие изменения в закон „Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области“ будут рассмотрены и утверждены Законодательным собранием Свердловской области», — пояснили в ДИПе. Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил. Если депутаты области утвердят эти изменения, закон вступит в силу 1 января 2024 года. Он будет распространяться на оплату транспортного налога по 2026 год. Кроме того, на рассмотрении свердловского заксо сейчас находится законодательная инициатива регионального правительства, утвержденная 5 октября — о включении участников СВО и членов их семей в список имеющих право на льготы при социальной газификации. Такое же предложение, но для всех регионов РФ, озвучил 11 октября президент Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».