Путин предложил новые льготы для участников СВО и инвалидов

Путин предложил давать субсидии на газификацию участникам СВО и инвалидам

11 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил создать льготы для инвалидов и участников СВО на газификацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предложил добавить субсидии на газификацию для участников спецоперации на Украине и их семей, а также для инвалидов первой группы. Соответствующее предложение российский глава внес на заседании Российской энергетической недели (РЭН). «Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы», — подчеркнул Владимир Путин в рамках заседания. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Льготы предлагается определить не только инвалидам, но также и семьям, которые занимаются их воспитанием. Ранее Путин также предложил ввести новые льготы для представителей аграрной сферы. Он пообещал фермерам обеспечить их нужной техникой и направить господдержку.

Президент РФ Владимир Путин предложил добавить субсидии на газификацию для участников спецоперации на Украине и их семей, а также для инвалидов первой группы. Соответствующее предложение российский глава внес на заседании Российской энергетической недели (РЭН). «Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы», — подчеркнул Владимир Путин в рамках заседания. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Льготы предлагается определить не только инвалидам, но также и семьям, которые занимаются их воспитанием. Ранее Путин также предложил ввести новые льготы для представителей аграрной сферы. Он пообещал фермерам обеспечить их нужной техникой и направить господдержку.