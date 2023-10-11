Путин предложил новые льготы для участников СВО и инвалидов

Путин предложил давать субсидии на газификацию участникам СВО и инвалидам
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День первый. Пермь, газификация, счетчик газа, тарифы на газ
Владимир Путин предложил создать льготы для инвалидов и участников СВО на газификацию Фото:

Президент РФ Владимир Путин предложил добавить субсидии на газификацию для участников спецоперации на Украине и их семей, а также для инвалидов первой группы. Соответствующее предложение российский глава внес на заседании Российской энергетической недели (РЭН).

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы», — подчеркнул Владимир Путин в рамках заседания. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Льготы предлагается определить не только инвалидам, но также и семьям, которые занимаются их воспитанием.

Ранее Путин также предложил ввести новые льготы для представителей аграрной сферы. Он пообещал фермерам обеспечить их нужной техникой и направить господдержку.

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Президент РФ Владимир Путин предложил добавить субсидии на газификацию для участников спецоперации на Украине и их семей, а также для инвалидов первой группы. Соответствующее предложение российский глава внес на заседании Российской энергетической недели (РЭН). «Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы», — подчеркнул Владимир Путин в рамках заседания. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Льготы предлагается определить не только инвалидам, но также и семьям, которые занимаются их воспитанием. Ранее Путин также предложил ввести новые льготы для представителей аграрной сферы. Он пообещал фермерам обеспечить их нужной техникой и направить господдержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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