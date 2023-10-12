Россиян напугали новым штаммом коронавируса, который убивает привитых

Вирусолог Чепурнов: штамма коронавируса «саперолог» не существует

12 октября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Штамм «Пирола» недостаточно изучен, отметил Александр Чепурнов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях расходится информация о новом варианте коронавируса «саперолог», который якобы заражает только больных и привитых. Однако профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что штамма с таким названием не существует, а данные относительно нового варианта заболевания не достоверны. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В распространяемом в пабликах сообщении утверждается, что «саперолог» якобы более устойчив к препаратам, поэтому он поразит вакцинированных. Однако авторы фейка ошиблись в названии. Речь идет о новом штамме «пирола». Александр Чепурнов подтвердил, что штамма «саперолога» не существует. «Нет, не слышал (о таком варианте — прим. URA.RU)», — сказал он. По словам вирусолога, на данный момент новый штамм коронавируса недостаточно изучен, поэтому нельзя утверждать, что он заражает только больных и привитых. «Какие-то данные появились, но их гипертрофируют. Откуда взялась эта идея в отношении „пиролы“, я не знаю. Я таких публикаций не видел. Чьи это предположения тоже не ясно», — отметил эксперт. Информацию о новом варианте коронавируса ранее публиковали Роспотребнадзор и Йельского университета. Они предупредили об опасности штамма, однако в их сообщениях также нет данных о том, что «пирола» заражает только больных и привитых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях расходится информация о новом варианте коронавируса «саперолог», который якобы заражает только больных и привитых. Однако профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что штамма с таким названием не существует, а данные относительно нового варианта заболевания не достоверны. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В распространяемом в пабликах сообщении утверждается, что «саперолог» якобы более устойчив к препаратам, поэтому он поразит вакцинированных. Однако авторы фейка ошиблись в названии. Речь идет о новом штамме «пирола». Александр Чепурнов подтвердил, что штамма «саперолога» не существует. «Нет, не слышал (о таком варианте — прим. URA.RU)», — сказал он. По словам вирусолога, на данный момент новый штамм коронавируса недостаточно изучен, поэтому нельзя утверждать, что он заражает только больных и привитых. «Какие-то данные появились, но их гипертрофируют. Откуда взялась эта идея в отношении „пиролы“, я не знаю. Я таких публикаций не видел. Чьи это предположения тоже не ясно», — отметил эксперт. Информацию о новом варианте коронавируса ранее публиковали Роспотребнадзор и Йельского университета. Они предупредили об опасности штамма, однако в их сообщениях также нет данных о том, что «пирола» заражает только больных и привитых.