11 октября 2023

Четверть челябинцев полностью содержат на себе семью

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, многодетная семья, семья, дети
Четверть челябинцев обеспечивают всю семью Фото:

В Челябинске 26% жителей полностью содержат на себе семью. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», каждый пятый респондент содержит только себя.

«Больше четверти, 26%, челябинцев полностью содержат семью из двух и более человек. При этом 21% обеспечивают только себя», — сообщили URA.RU в «Авито».

Помогают близким 54% опрошенных горожан. Исследование показало, что по стране чаще поддержку родным оказывают бухгалтеры и педагоги (по 54% в категории), работники сферы туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%).

Аналитики выяснили, кто быстрей остальных становится финансово независимым. Рейтинг возглавили работники сфер автобизнеса, логистики и торговли (по 63). На втором месте топа расположились строители (62%), на третьем — аграрии (59%).

Среди челябинцев до 20 лет финансово себя начали обеспечивать 56% жителей. В Москве показатель ниже — 53%. Топ возглавили жители Екатеринбурга (61%).

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В Челябинске 26% жителей полностью содержат на себе семью. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», каждый пятый респондент содержит только себя. «Больше четверти, 26%, челябинцев полностью содержат семью из двух и более человек. При этом 21% обеспечивают только себя», — сообщили URA.RU в «Авито». Помогают близким 54% опрошенных горожан. Исследование показало, что по стране чаще поддержку родным оказывают бухгалтеры и педагоги (по 54% в категории), работники сферы туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%). Аналитики выяснили, кто быстрей остальных становится финансово независимым. Рейтинг возглавили работники сфер автобизнеса, логистики и торговли (по 63). На втором месте топа расположились строители (62%), на третьем — аграрии (59%). Среди челябинцев до 20 лет финансово себя начали обеспечивать 56% жителей. В Москве показатель ниже — 53%. Топ возглавили жители Екатеринбурга (61%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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