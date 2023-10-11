Один из попавших в ДТП пермских футболистов находится в коме

Футболист Кирилл Кочетов, который вместе с коллегами попал в аварию на трассе «Пермь-Екатеринбург», находится в коме. Об этом сообщили в ФК «Уралец ТС», за который выступает бывший игрок пермского «Амкара».
«Кирилл Кочетов находится в коме. У Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести», — сообщается на странице ФК «Уралец ТС».
Авария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар», произошла в ночь на 12 октября. В ней погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Кирилл Кочетов сейчас в больнице. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. В полиции сообщали, что машина футболистов выехала на встречную полосу.
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