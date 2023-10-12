Полиция проводит проверку ДТП, в котором погиб экс-игрок пермского «Амкара»

12 октября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Главном управлении МВД РФ по Пермскому краю сообщили о проверке по факту ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в котором погиб бывший игрок «Амкара», а еще один экс-игрок футбольного клуба и двое воспитанников получили различные травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Предварительно установлено, что на 25 километре трассы водитель „Лады Приоры“ выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем „Газель“. В результате один из пассажиров „Лады“, мужчина 1990 года рождения, скончался. Кроме этого, водитель легкового транспортного средства и два его пассажира 2002 года рождения с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил telegram-канал краевого Главка МВД. Информация о смертельной аварии ранее появилась в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что на месте скончался экс-игрок «Амкара» Евгений Ситников, а бывший игрок клуба Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений. Фото: teleram-канал «Полиция Прикамья» Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья»

В Главном управлении МВД РФ по Пермскому краю сообщили о проверке по факту ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в котором погиб бывший игрок «Амкара», а еще один экс-игрок футбольного клуба и двое воспитанников получили различные травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Предварительно установлено, что на 25 километре трассы водитель „Лады Приоры“ выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем „Газель“. В результате один из пассажиров „Лады“, мужчина 1990 года рождения, скончался. Кроме этого, водитель легкового транспортного средства и два его пассажира 2002 года рождения с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил telegram-канал краевого Главка МВД. Информация о смертельной аварии ранее появилась в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что на месте скончался экс-игрок «Амкара» Евгений Ситников, а бывший игрок клуба Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений.