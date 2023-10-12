На трассе Пермь-Екатеринбург разбились воспитанники «Амкара» 12 октября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + Четверо воспитанников «Амкара» попали в аварию Фото: Размик Закарян © URA.RU На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар». В результате аварии скончался бывший игрок пермского клуба Евгений Ситников. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале футбольного клуба «Амкар». «В ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов. Воспитанник и экс-футболист „Амкара“ Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщается в посте. В аварии также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Евгений Ситников Telegram-канал ФК «Амкар Пермь», https://t.me/fc_amkar_perm/6798 На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар». В результате аварии скончался бывший игрок пермского клуба Евгений Ситников. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале футбольного клуба «Амкар». «В ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов. Воспитанник и экс-футболист „Амкара“ Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщается в посте. В аварии также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям