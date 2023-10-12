На трассе Пермь-Екатеринбург разбились воспитанники «Амкара»

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Четверо воспитанников «Амкара» попали в аварию Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар». В результате аварии скончался бывший игрок пермского клуба Евгений Ситников. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале футбольного клуба «Амкар».

«В ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов. Воспитанник и экс-футболист „Амкара“ Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщается в посте.

В аварии также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Евгений Ситников
Евгений Ситников

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На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар». В результате аварии скончался бывший игрок пермского клуба Евгений Ситников. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале футбольного клуба «Амкар». «В ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов. Воспитанник и экс-футболист „Амкара“ Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщается в посте. В аварии также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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