На трассе Пермь-Екатеринбург разбились воспитанники «Амкара»

На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар». В результате аварии скончался бывший игрок пермского клуба Евгений Ситников. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале футбольного клуба «Амкар».
«В ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов. Воспитанник и экс-футболист „Амкара“ Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщается в посте.
В аварии также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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