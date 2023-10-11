В Екатеринбурге подполковник искусала сотрудника ДПС после дебоша в такси

В Екатеринбурге подполковник полиции устроила дебош в такси и искусала сотрудника ДПС. Женщине не понравилось, что силовики остановили машину для проверки, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
Начальница отдела по делам несовершеннолетних ночью поехала домой на такси. Однако сотрудники ДПС остановили машину для проверки. Женщине это не понравилось: она ударила 24-летнюю таксистку по голове. А когда в ситуацию решил вмешаться силовик, то она вцепилась в его палец зубами, пояснил собеседник агентства. Серьезных травм никто не получил.
Однако силовики остановили машину вовсе не для проверки, сообщил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Факт случившегося он подтвердил.
«Эта история произошла не сегодня и не вчера. По предварительным данным, наряду ГИБДД потребовались очевидцы. С этой целью автоинспекторы остановили проезжавший мимо автомобиль такси, в салоне которого и находилось то самое должностное лицо, устроившее на ровном месте конфликтную ситуацию. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по ее итогам поведению сотрудницы будет дана оценка, также будут приняты адекватные меры реагирования», — отметил полковник Горелых.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.