11 октября 2023

В Екатеринбурге подполковник искусала сотрудника ДПС после дебоша в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
Женщине не понравилось, что инспекторы остановили машину Фото:

В Екатеринбурге подполковник полиции устроила дебош в такси и искусала сотрудника ДПС. Женщине не понравилось, что силовики остановили машину для проверки, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Начальница отдела по делам несовершеннолетних ночью поехала домой на такси. Однако сотрудники ДПС остановили машину для проверки. Женщине это не понравилось: она ударила 24-летнюю таксистку по голове. А когда в ситуацию решил вмешаться силовик, то она вцепилась в его палец зубами, пояснил собеседник агентства. Серьезных травм никто не получил.

Однако силовики остановили машину вовсе не для проверки, сообщил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Факт случившегося он подтвердил.

«Эта история произошла не сегодня и не вчера. По предварительным данным, наряду ГИБДД потребовались очевидцы. С этой целью автоинспекторы остановили проезжавший мимо автомобиль такси, в салоне которого и находилось то самое должностное лицо, устроившее на ровном месте конфликтную ситуацию. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по ее итогам поведению сотрудницы будет дана оценка, также будут приняты адекватные меры реагирования», — отметил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге подполковник полиции устроила дебош в такси и искусала сотрудника ДПС. Женщине не понравилось, что силовики остановили машину для проверки, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Начальница отдела по делам несовершеннолетних ночью поехала домой на такси. Однако сотрудники ДПС остановили машину для проверки. Женщине это не понравилось: она ударила 24-летнюю таксистку по голове. А когда в ситуацию решил вмешаться силовик, то она вцепилась в его палец зубами, пояснил собеседник агентства. Серьезных травм никто не получил. Однако силовики остановили машину вовсе не для проверки, сообщил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Факт случившегося он подтвердил. «Эта история произошла не сегодня и не вчера. По предварительным данным, наряду ГИБДД потребовались очевидцы. С этой целью автоинспекторы остановили проезжавший мимо автомобиль такси, в салоне которого и находилось то самое должностное лицо, устроившее на ровном месте конфликтную ситуацию. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по ее итогам поведению сотрудницы будет дана оценка, также будут приняты адекватные меры реагирования», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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