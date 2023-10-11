11 октября 2023

Челябинская область будет поставлять Беларуси беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Роман Головченко, текслер алексей, головченко роман
В ходе визита Романа Головченко в Челябинск с  Алексеем Текслером обсуждался целый ряд совместных проектов Фото:

В Республику Беларусь будут поставляться агродроны из Челябинской области. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе визита в Челябинск 12 октября.

«В регионе есть разработки в области цифровизации, робототехники, беспилотных систем, агродронов, которые требуются в Беларуси. Мы очень заинтерсованы в инвесторах из Челябинской области для участия в программе самообеспечению овощами в защищенном грунте. Уверен, что и мы найдем местные структуры, которым сможем предложить наши инновационные разработки в сельском хозяйстве», — подчеркнул Головченко.

В качестве примера промкооперации Беларуси и Челябинской области Головченко назвал проект производства гусеничного трактора, который республика ведет совместно с ЧТЗ. В ответ губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил потребность в белорусских строителях, которые славятся высоким качеством работы.

Визит премьер-министра Беларуси в Челябинскую область проходит 12 октября. В его рамках объявлено о реализации ряда взаимовыгодных проектов, в том числе предстоящем запуске прямых авиарейсов между Минском и Челябинском.

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В Республику Беларусь будут поставляться агродроны из Челябинской области. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе визита в Челябинск 12 октября. «В регионе есть разработки в области цифровизации, робототехники, беспилотных систем, агродронов, которые требуются в Беларуси. Мы очень заинтерсованы в инвесторах из Челябинской области для участия в программе самообеспечению овощами в защищенном грунте. Уверен, что и мы найдем местные структуры, которым сможем предложить наши инновационные разработки в сельском хозяйстве», — подчеркнул Головченко. В качестве примера промкооперации Беларуси и Челябинской области Головченко назвал проект производства гусеничного трактора, который республика ведет совместно с ЧТЗ. В ответ губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил потребность в белорусских строителях, которые славятся высоким качеством работы. Визит премьер-министра Беларуси в Челябинскую область проходит 12 октября. В его рамках объявлено о реализации ряда взаимовыгодных проектов, в том числе предстоящем запуске прямых авиарейсов между Минском и Челябинском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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