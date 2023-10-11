Челябинская область будет поставлять Беларуси беспилотники

12 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В ходе визита Романа Головченко в Челябинск с Алексеем Текслером обсуждался целый ряд совместных проектов Фото: Анна Холмова © URA.RU В Республику Беларусь будут поставляться агродроны из Челябинской области. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе визита в Челябинск 12 октября. «В регионе есть разработки в области цифровизации, робототехники, беспилотных систем, агродронов, которые требуются в Беларуси. Мы очень заинтерсованы в инвесторах из Челябинской области для участия в программе самообеспечению овощами в защищенном грунте. Уверен, что и мы найдем местные структуры, которым сможем предложить наши инновационные разработки в сельском хозяйстве», — подчеркнул Головченко. В качестве примера промкооперации Беларуси и Челябинской области Головченко назвал проект производства гусеничного трактора, который республика ведет совместно с ЧТЗ. В ответ губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил потребность в белорусских строителях, которые славятся высоким качеством работы. Визит премьер-министра Беларуси в Челябинскую область проходит 12 октября. В его рамках объявлено о реализации ряда взаимовыгодных проектов, в том числе предстоящем запуске прямых авиарейсов между Минском и Челябинском.

В Республику Беларусь будут поставляться агродроны из Челябинской области. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе визита в Челябинск 12 октября. «В регионе есть разработки в области цифровизации, робототехники, беспилотных систем, агродронов, которые требуются в Беларуси. Мы очень заинтерсованы в инвесторах из Челябинской области для участия в программе самообеспечению овощами в защищенном грунте. Уверен, что и мы найдем местные структуры, которым сможем предложить наши инновационные разработки в сельском хозяйстве», — подчеркнул Головченко. В качестве примера промкооперации Беларуси и Челябинской области Головченко назвал проект производства гусеничного трактора, который республика ведет совместно с ЧТЗ. В ответ губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил потребность в белорусских строителях, которые славятся высоким качеством работы. Визит премьер-министра Беларуси в Челябинскую область проходит 12 октября. В его рамках объявлено о реализации ряда взаимовыгодных проектов, в том числе предстоящем запуске прямых авиарейсов между Минском и Челябинском.