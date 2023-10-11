Компания уральского бизнесмена доставила гумпомощь на передовую бойцам СВО. Видео 12 октября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 + Сотрудники «Сима-ленда» доставили гуманитарный груз на спецоперацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургская компания «Сима-ленд» доставила в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Солдатам армии РФ лично в руки передали обмундирования и средства личной гигиены, а также самые необходимые товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Сима-ленда». «Мы считаем своим долгом поддержать наших парней, которые сейчас на передовой. Нам важно, чтобы ребята знали, что в них верят и ждут», — рассказала руководившая поездкой замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. Ранее URA.RU писало о том, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз объемом 53 кубометра. Груз участникам спецоперации передали прямо на «передок». Помимо гуманитарного груза, творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. На передовой девушки пели патриотические песни, и танцевали с бойцами. После череды поездок на фронт сотрудники компании «Сима-ленд» создали выставку, посвященную героям, защищающим Россию. Гости могли наблюдать о том, как устроена жизнь солдат в зоне СВО. Екатеринбургская компания «Сима-ленд» доставила в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Солдатам армии РФ лично в руки передали обмундирования и средства личной гигиены, а также самые необходимые товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Сима-ленда». «Мы считаем своим долгом поддержать наших парней, которые сейчас на передовой. Нам важно, чтобы ребята знали, что в них верят и ждут», — рассказала руководившая поездкой замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. Ранее URA.RU писало о том, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз объемом 53 кубометра. Груз участникам спецоперации передали прямо на «передок». Помимо гуманитарного груза, творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. На передовой девушки пели патриотические песни, и танцевали с бойцами. После череды поездок на фронт сотрудники компании «Сима-ленд» создали выставку, посвященную героям, защищающим Россию. Гости могли наблюдать о том, как устроена жизнь солдат в зоне СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям