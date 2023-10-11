11 октября 2023

Компания уральского бизнесмена доставила гумпомощь на передовую бойцам СВО. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Сотрудники «Сима-ленда» доставили гуманитарный груз на спецоперацию Фото:

Екатеринбургская компания «Сима-ленд» доставила в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Солдатам армии РФ лично в руки передали обмундирования и средства личной гигиены, а также самые необходимые товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Сима-ленда».

«Мы считаем своим долгом поддержать наших парней, которые сейчас на передовой. Нам важно, чтобы ребята знали, что в них верят и ждут», — рассказала руководившая поездкой замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

Ранее URA.RU писало о том, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз объемом 53 кубометра. Груз участникам спецоперации передали прямо на «передок». Помимо гуманитарного груза, творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. На передовой девушки пели патриотические песни, и танцевали с бойцами. После череды поездок на фронт сотрудники компании «Сима-ленд» создали выставку, посвященную героям, защищающим Россию. Гости могли наблюдать о том, как устроена жизнь солдат в зоне СВО.

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Екатеринбургская компания «Сима-ленд» доставила в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Солдатам армии РФ лично в руки передали обмундирования и средства личной гигиены, а также самые необходимые товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Сима-ленда». «Мы считаем своим долгом поддержать наших парней, которые сейчас на передовой. Нам важно, чтобы ребята знали, что в них верят и ждут», — рассказала руководившая поездкой замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. Ранее URA.RU писало о том, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз объемом 53 кубометра. Груз участникам спецоперации передали прямо на «передок». Помимо гуманитарного груза, творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. На передовой девушки пели патриотические песни, и танцевали с бойцами. После череды поездок на фронт сотрудники компании «Сима-ленд» создали выставку, посвященную героям, защищающим Россию. Гости могли наблюдать о том, как устроена жизнь солдат в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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