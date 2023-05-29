Сотрудницы «Сима-ленда» отправились в Луганск поддержать солдат

Девушки дали концерт прямо в лагере военнослужащих Фото предоставлено собеседниками

Сотрудницы компании «Сима-ленд» из Екатеринбурга отправились в ЛНР, чтобы провести концерт для военнослужащих. Площадкой для выступления стал лагерь бойцов. Девушки спели патриотические песни и станцевали с солдатами, подняв им настроение и боевой дух, рассказал URA.RU очевидец.

«Сотрудники нашей компании всегда поддерживают и будут поддерживать ребят, которые защищают нашу страну. Как только появилась возможность поддержать лично — добрым словом, песней, танцем, улыбкой — мы решили лететь. Хотелось окружить наших бойцов вниманием и теплотой, сказать, как мы гордимся ими. И сами ребята сказали нам, что почувствовали себя как дома», — пояснила замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

Гроссмейстер Сергей Карякин также отправился в зону СВО Фото предоставлено собеседниками

Концерт в лагере бойцов прошел в окружении военной техники, а над головами летали истребители. Девушки пели патриотические песни — «Родина» Трофима, «Ой, да не вечер» и другие, а также более задорные и игривые — «Порушка-Параня» на современный лад. Бойцам это очень подняло настроение — они аплодировали, подпевали и танцевали с девушками.

В конце выступления девушки вместе с бойцами прочитали молитву «Отче наш». Кроме песен сотрудницы компании подготовили танцевальные номера — в национальных костюмах девушки исполнили русские народные танцы.

«Когда мы заехали в Северодонецк, то увидели апокалиптические пейзажи — разбомбленные дома и людей, которые там живут. Было волнение, но когда приехали [в лагерь] к ребятам, увидели, какие они спокойные, и мы тоже сразу успокоились. Мы ехали сюда, чтобы что-то отдать, а получили намного больше», — поделилась одна из участниц концерта.

«У меня весь мир полностью перевернулся с ног на голову. Было тревожно, но до момента, как мы приехали сюда. Я увидела заряженные глаза людей, которые ждали нас, которые сказали, что если бы не было девушек в мире, то не было бы сил и стимула к жизни. Нас ждали», — рассказала еще одна из сотрудниц «Сима-ленд».

Вместе с сотрудницами «Сима-ленда» в Луганск слетал и российский гроссмейстер Сергей Карякин — на месте он не только пообщался с бойцами, но и сыграл с ними несколько шахматных партий.

Военнослужащие снимали девушек на телефон и аплодировали Фото предоставлено собеседниками

Сотрудники «Сима-ленд» не первый раз помогают участникам специальной военной операции. До этого компания неоднократно отправляла фуры с необходимыми для солдат вещами в зону СВО. За такую активность компании выразил благодарность первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.