Прокурор выехал на место ЧП в пермской шахте, где погиб рабочий

В Пермском крае прокуратура организовала проведение проверки ЧП в шахте «Уралкалия», в результате которого погиб один из горняков. На место происшествия выехал прокурор Березников.
«По информации экстренных служб 11 октября 2023 года в районе 23 часа в ходе добычи породы в шахте Усть-Яйвинского рудника, произошел выброс газа и обрушение кровли. В результате один рабочий скончался от отравления вредными веществами. Проводится прокурорская проверка, на место выехал прокурор города Березники Пермского края Нияз Мусабиров», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края.
Уточняется, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям либо бездействию лиц, которые являются ответственными за охрану труда на промышленном объекте. Также надзорное ведомство проверит соблюдение правил пожарной безопасности при работе со спецоборудованием и оснащение рабочих мест. Ранее URA.RU рассказывало, что проверку ЧП с гибелью в шахте рабочего проводят следователи. Губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье погибшего, в компании «Уралкалий» пообещали оказать его родным и близким всю необходимую помощь.
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