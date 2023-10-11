11 октября 2023

Прокурор выехал на место ЧП в пермской шахте, где погиб рабочий

Прокуратура проводит проверку после гибели пермского горняка в шахте «Уралкалия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, прокурор, проверка, погоны, работники прокуратуры
В ситуации с ЧП в шахте разбирается прокуратура Фото:

В Пермском крае прокуратура организовала проведение проверки ЧП в шахте «Уралкалия», в результате которого погиб один из горняков. На место происшествия выехал прокурор Березников.

«По информации экстренных служб 11 октября 2023 года в районе 23 часа в ходе добычи породы в шахте Усть-Яйвинского рудника, произошел выброс газа и обрушение кровли. В результате один рабочий скончался от отравления вредными веществами. Проводится прокурорская проверка, на место выехал прокурор города Березники Пермского края Нияз Мусабиров», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края.

Уточняется, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям либо бездействию лиц, которые являются ответственными за охрану труда на промышленном объекте. Также надзорное ведомство проверит соблюдение правил пожарной безопасности при работе со спецоборудованием и оснащение рабочих мест. Ранее URA.RU рассказывало, что проверку ЧП с гибелью в шахте рабочего проводят следователи. Губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье погибшего, в компании «Уралкалий» пообещали оказать его родным и близким всю необходимую помощь.

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В Пермском крае прокуратура организовала проведение проверки ЧП в шахте «Уралкалия», в результате которого погиб один из горняков. На место происшествия выехал прокурор Березников. «По информации экстренных служб 11 октября 2023 года в районе 23 часа в ходе добычи породы в шахте Усть-Яйвинского рудника, произошел выброс газа и обрушение кровли. В результате один рабочий скончался от отравления вредными веществами. Проводится прокурорская проверка, на место выехал прокурор города Березники Пермского края Нияз Мусабиров», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края. Уточняется, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям либо бездействию лиц, которые являются ответственными за охрану труда на промышленном объекте. Также надзорное ведомство проверит соблюдение правил пожарной безопасности при работе со спецоборудованием и оснащение рабочих мест. Ранее URA.RU рассказывало, что проверку ЧП с гибелью в шахте рабочего проводят следователи. Губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье погибшего, в компании «Уралкалий» пообещали оказать его родным и близким всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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