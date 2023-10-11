Пермские следователи назвали предварительную причину ЧП в шахте

Следователи проводят проверку после гибели пермяка в шахте «Уралкалия»

12 октября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Порода обрушилась, когда в шахте были двое рабочих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По предварительным данным причиной ЧП в шахте «Уралкалия» стал выброс газа. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Обрушение породы произошло на Усть-Яйвинском руднике поздним вечером 11 октября. «По предварительным данным, во время работ в одном из стволов шахты произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них поднялся и сообщил о случившемся, второго работника поднимала горно-спасательная команда. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался», — рассказали в ведомстве. Сейчас по факту случившегося ведется доследственная проверка. Следователями проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Манохин выразил соболезнования семье погибшего горняка.

По предварительным данным причиной ЧП в шахте «Уралкалия» стал выброс газа. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Обрушение породы произошло на Усть-Яйвинском руднике поздним вечером 11 октября. «По предварительным данным, во время работ в одном из стволов шахты произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них поднялся и сообщил о случившемся, второго работника поднимала горно-спасательная команда. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался», — рассказали в ведомстве. Сейчас по факту случившегося ведется доследственная проверка. Следователями проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Манохин выразил соболезнования семье погибшего горняка.