11 октября 2023

«Уралкалий» окажет помощь семье погибшего в пермской шахте горняка

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, шахта, шахтер, тоннель, вагонетка
После ЧП производственные объекты компании работают в штатном режиме Фото:

Компания «Уралкалий» окажет всю необходимую помощь семье погибшего в результате аварии на шахте рабочего. На предприятии также создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП.

«Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана необходимая помощь. Производственные объекты компании ctqxfc работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств ЧП. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралкалия».

По данным пресс-службы компании, в ночь на 12 октября произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника. Был задействован план ликвидации ЧП, персонал эвакуировали. Один из горняков погиб. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Дмитрий Махонин.

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Компания «Уралкалий» окажет всю необходимую помощь семье погибшего в результате аварии на шахте рабочего. На предприятии также создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП. «Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана необходимая помощь. Производственные объекты компании ctqxfc работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств ЧП. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралкалия». По данным пресс-службы компании, в ночь на 12 октября произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника. Был задействован план ликвидации ЧП, персонал эвакуировали. Один из горняков погиб. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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