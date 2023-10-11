«Уралкалий» окажет помощь семье погибшего в пермской шахте горняка

12 октября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

После ЧП производственные объекты компании работают в штатном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Уралкалий» окажет всю необходимую помощь семье погибшего в результате аварии на шахте рабочего. На предприятии также создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП. «Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана необходимая помощь. Производственные объекты компании ctqxfc работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств ЧП. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралкалия». По данным пресс-службы компании, в ночь на 12 октября произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника. Был задействован план ликвидации ЧП, персонал эвакуировали. Один из горняков погиб. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Дмитрий Махонин.

Компания «Уралкалий» окажет всю необходимую помощь семье погибшего в результате аварии на шахте рабочего. На предприятии также создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП. «Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана необходимая помощь. Производственные объекты компании ctqxfc работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств ЧП. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралкалия». По данным пресс-службы компании, в ночь на 12 октября произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника. Был задействован план ликвидации ЧП, персонал эвакуировали. Один из горняков погиб. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Дмитрий Махонин.