Четыре гриба, за которые могут посадить в Свердловской области. Фото

12 октября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

По новому закону за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до 3 млн рублей и срок до 9 лет тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU С 12 октября в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. На территории Свердловской области растет четыре вида краснокнижных грибов. Какова вероятность их встретить в уральских лесах, URA.RU рассказал миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин. Как удалось выяснить корреспонденту, в свердловских лесах можно встретить четыре вида грибов, занесенных в Красную книгу России (не путать с Красной книгой Свердловской области). Первый из них — Болетопсис Бело-Черный (Boletopsis Leucomelaena) — гриб, который обитает в еловых и смешанных лесах. Второй гриб — Трутовик Лакированный, или Ганодерма лакированная (Ganoderma Lucidum). Он широко известен как лекарственный гриб. Например, в Китае и Корее его называют «лин-чжи», что переводится как гриб бессмертия. В Японии трутовик именуют «рэйси» — гриб духовной силы. Из трутовика часто делают настойки и экстракты и продают как целебные. Новость по теме Как выглядят грибы, за которые можно сесть в тюрьму. Фото Третий гриб из Красной Книги — Саркосома Шаровидная (Sarcosoma Globosum). Несмотря на свою несъедобность, он тоже используется в лечебных целях, чем отчасти и объясняется то, что он оказался на грани полного исчезновения. Четвертый гриб — Спарассис Курчавый, или Грибная Капуста (Sparassis Crispa), считается съедобным. Корреспондент обратился к микологу, профессору Виктору Мухину с вопросом, какова вероятность нарваться на эти виды в свердловском лесу. «Спарассис курчавый я у нас не встречал никогда. Лакированный трутовик найти, конечно, можно, но очень редко, в каких-то темно-хвойных девственных лесах. Его легко отличить — он блестящий, красивый. Саркосому я лично находил один раз, болетопсис — два раза. Но этот гриб если кто-то и найдет, то не соберет — у него сама внешность отталкивающая, черная», — сказал Мухин. Миколог считает, что вероятность встретиться с «запретными» грибами у свердловчан крайне низка. Он призвал с введением нового закона не бояться ходить в лес. «Сбор грибов, которые нормальные люди собирают веками, не ограничен. Но если уж вы заподозрили, что случайно собрали краснокнижный гриб — не прячьте, не выбрасывайте его. Лучше сохраните, сфотографируйте и запомните, где и когда он был найден, и сообщите нам, ученым», — обратился к землякам профессор. Болетопсис Бело-Черный (Boletopsis Leucomelaena) Фото: Красная Книга России Трутовик Лакированный (Ganoderma Lucidum) Фото: Ru.wikipedia.org Саркосома шаровидная (Sarcosoma Globosum) Фото: Staffan Kyrk/CC BY 3.0/Wikipedia Спарассис Курчавый, или Грибная Капуста (Sparassis Crispa) Фото: Красная Книга России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 12 октября в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу. На территории Свердловской области растет четыре вида краснокнижных грибов. Какова вероятность их встретить в уральских лесах, URA.RU рассказал миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин. Как удалось выяснить корреспонденту, в свердловских лесах можно встретить четыре вида грибов, занесенных в Красную книгу России (не путать с Красной книгой Свердловской области). Первый из них — Болетопсис Бело-Черный (Boletopsis Leucomelaena) — гриб, который обитает в еловых и смешанных лесах. Второй гриб — Трутовик Лакированный, или Ганодерма лакированная (Ganoderma Lucidum). Он широко известен как лекарственный гриб. Например, в Китае и Корее его называют «лин-чжи», что переводится как гриб бессмертия. В Японии трутовик именуют «рэйси» — гриб духовной силы. Из трутовика часто делают настойки и экстракты и продают как целебные. Третий гриб из Красной Книги — Саркосома Шаровидная (Sarcosoma Globosum). Несмотря на свою несъедобность, он тоже используется в лечебных целях, чем отчасти и объясняется то, что он оказался на грани полного исчезновения. Четвертый гриб — Спарассис Курчавый, или Грибная Капуста (Sparassis Crispa), считается съедобным. Корреспондент обратился к микологу, профессору Виктору Мухину с вопросом, какова вероятность нарваться на эти виды в свердловском лесу. «Спарассис курчавый я у нас не встречал никогда. Лакированный трутовик найти, конечно, можно, но очень редко, в каких-то темно-хвойных девственных лесах. Его легко отличить — он блестящий, красивый. Саркосому я лично находил один раз, болетопсис — два раза. Но этот гриб если кто-то и найдет, то не соберет — у него сама внешность отталкивающая, черная», — сказал Мухин. Миколог считает, что вероятность встретиться с «запретными» грибами у свердловчан крайне низка. Он призвал с введением нового закона не бояться ходить в лес. «Сбор грибов, которые нормальные люди собирают веками, не ограничен. Но если уж вы заподозрили, что случайно собрали краснокнижный гриб — не прячьте, не выбрасывайте его. Лучше сохраните, сфотографируйте и запомните, где и когда он был найден, и сообщите нам, ученым», — обратился к землякам профессор.