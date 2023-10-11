11 октября 2023

Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за драки подростков с сотрудниками «Магнита»

В Сургуте прокуратура устроила проверку из-за драки подростков в «Магните»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, прокуратура
Прокуратура ХМАО начала проверку из-за драки подростков в «Магните» Фото:

В Сургуте городская прокуратура организовала проверку из-за драки подростков с сотрудниками супермаркета «Магнит». Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура г. Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте с подростками, устроившими драку с сотрудниками супермаркета „Магнит“ в г. Сургуте, из которого они похитили алкоголь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Также ведомство «даст оценку исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки избили сотрудников «Магнита» во время кражи алкоголя. Несовершеннолетние устроили потасовку, когда их попросили вернуть украденные бутылки алкоголя.

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В Сургуте городская прокуратура организовала проверку из-за драки подростков с сотрудниками супермаркета «Магнит». Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства. «По поручению прокуратуры округа прокуратура г. Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте с подростками, устроившими драку с сотрудниками супермаркета „Магнит“ в г. Сургуте, из которого они похитили алкоголь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Также ведомство «даст оценку исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки избили сотрудников «Магнита» во время кражи алкоголя. Несовершеннолетние устроили потасовку, когда их попросили вернуть украденные бутылки алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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