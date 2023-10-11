Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за драки подростков с сотрудниками «Магнита»

В Сургуте городская прокуратура организовала проверку из-за драки подростков с сотрудниками супермаркета «Магнит». Информация об этом размещена на сайте окружного ведомства.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура г. Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте с подростками, устроившими драку с сотрудниками супермаркета „Магнит“ в г. Сургуте, из которого они похитили алкоголь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Также ведомство «даст оценку исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки избили сотрудников «Магнита» во время кражи алкоголя. Несовершеннолетние устроили потасовку, когда их попросили вернуть украденные бутылки алкоголя.
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