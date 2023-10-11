11 октября 2023

За сбор грибов из Красной книги курганцы попадут под штраф до 20 000. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , съедобный гриб, подберезовик, грибной сезон
Курганцам грозит наказание за сбор краснокнижных грибов Фото:

Жителям Курганской области может грозить наказание в виде штрафа до 20 000 рублей за сбор грибов из Красной книги. О редких грибах и видах ответственности за их сбор корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

«Предусмотренное статьей 260.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание за сбор редких растений и грибов касается не всех „краснокнижных“ видов растений и грибов, а только наиболее ценных из их числа. В Красную книгу Курганской области занесены два вида грибов: Клавариадельфус усеченный и Гериций (Ежовик) коралловидный. За их добывание предусмотрено наложение административного штрафа», — рассказали URA.RU в департаменте.

Как журналисту пояснили чиновники, за добычу таких грибов гражданам придется заплатить штраф от 700 до 1000 рублей. Также наказание коснется и должностных лиц — от 1 500 до 2 000 рублей. За сбор редких грибов на территории Курганской области юридическим лица полагается штраф от 15 000 до 20 000 рублей. Со слов чиновников, указанные выше грибы не входят в Красную книгу России.

Ранее URA.RU писало, что курганцам грозит уголовный срок за сбор пяти растений. Это связано с тем, что они занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Клавариадельфус усеченный — гриб из Красной книги Курганской области
Клавариадельфус усеченный — гриб из Красной книги Курганской области
Фото:
Гериций (Ежовик) коралловидный — гриб из Красной книги Курганской области
Гериций (Ежовик) коралловидный — гриб из Красной книги Курганской области
Фото:
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Жителям Курганской области может грозить наказание в виде штрафа до 20 000 рублей за сбор грибов из Красной книги. О редких грибах и видах ответственности за их сбор корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. «Предусмотренное статьей 260.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание за сбор редких растений и грибов касается не всех „краснокнижных“ видов растений и грибов, а только наиболее ценных из их числа. В Красную книгу Курганской области занесены два вида грибов: Клавариадельфус усеченный и Гериций (Ежовик) коралловидный. За их добывание предусмотрено наложение административного штрафа», — рассказали URA.RU в департаменте. Как журналисту пояснили чиновники, за добычу таких грибов гражданам придется заплатить штраф от 700 до 1000 рублей. Также наказание коснется и должностных лиц — от 1 500 до 2 000 рублей. За сбор редких грибов на территории Курганской области юридическим лица полагается штраф от 15 000 до 20 000 рублей. Со слов чиновников, указанные выше грибы не входят в Красную книгу России. Ранее URA.RU писало, что курганцам грозит уголовный срок за сбор пяти растений. Это связано с тем, что они занесены в Красную книгу Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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