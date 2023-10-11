За сбор грибов из Красной книги курганцы попадут под штраф до 20 000. Фото

12 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Курганцам грозит наказание за сбор краснокнижных грибов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Курганской области может грозить наказание в виде штрафа до 20 000 рублей за сбор грибов из Красной книги. О редких грибах и видах ответственности за их сбор корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. «Предусмотренное статьей 260.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание за сбор редких растений и грибов касается не всех „краснокнижных“ видов растений и грибов, а только наиболее ценных из их числа. В Красную книгу Курганской области занесены два вида грибов: Клавариадельфус усеченный и Гериций (Ежовик) коралловидный. За их добывание предусмотрено наложение административного штрафа», — рассказали URA.RU в департаменте. Как журналисту пояснили чиновники, за добычу таких грибов гражданам придется заплатить штраф от 700 до 1000 рублей. Также наказание коснется и должностных лиц — от 1 500 до 2 000 рублей. За сбор редких грибов на территории Курганской области юридическим лица полагается штраф от 15 000 до 20 000 рублей. Со слов чиновников, указанные выше грибы не входят в Красную книгу России. Ранее URA.RU писало, что курганцам грозит уголовный срок за сбор пяти растений. Это связано с тем, что они занесены в Красную книгу Российской Федерации. Клавариадельфус усеченный — гриб из Красной книги Курганской области Фото: сайт департамента природных ресурсов Курганской области Гериций (Ежовик) коралловидный — гриб из Красной книги Курганской области Фото: сайт департамента природных ресурсов Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Курганской области может грозить наказание в виде штрафа до 20 000 рублей за сбор грибов из Красной книги. О редких грибах и видах ответственности за их сбор корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. «Предусмотренное статьей 260.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание за сбор редких растений и грибов касается не всех „краснокнижных“ видов растений и грибов, а только наиболее ценных из их числа. В Красную книгу Курганской области занесены два вида грибов: Клавариадельфус усеченный и Гериций (Ежовик) коралловидный. За их добывание предусмотрено наложение административного штрафа», — рассказали URA.RU в департаменте. Как журналисту пояснили чиновники, за добычу таких грибов гражданам придется заплатить штраф от 700 до 1000 рублей. Также наказание коснется и должностных лиц — от 1 500 до 2 000 рублей. За сбор редких грибов на территории Курганской области юридическим лица полагается штраф от 15 000 до 20 000 рублей. Со слов чиновников, указанные выше грибы не входят в Красную книгу России. Ранее URA.RU писало, что курганцам грозит уголовный срок за сбор пяти растений. Это связано с тем, что они занесены в Красную книгу Российской Федерации.