В Курганской области встречаются пять растений из Красной книги России (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области есть пять краснокнижных растений, за сбор которых можно получить реальный уголовный срок. URA.RU собрало информацию о таких растениях на сайтах Красной книги России и областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Растения из Красной книги России:

Венерин Башмачок Вздутоцветковый (Вздутый) . Этот травянистый многолетник имеет ветвистое корневище с жесткими корнями. Высота его стеблей достигает 60 см. Цвете в мае—июне. В Курганской области с ним можно столкнуться в березовом лесу между дачными поселками Болдинцево и Буревестник в Кетовском округе и в лесной пойме реки Боровлянки между селами Темляково (Кетовский округ) и Нагорское (Притобольный округ);

. Этот травянистый многолетник имеет ветвистое корневище с жесткими корнями. Высота его стеблей достигает 60 см. Цвете в мае—июне. В Курганской области с ним можно столкнуться в березовом лесу между дачными поселками Болдинцево и Буревестник в Кетовском округе и в лесной пойме реки Боровлянки между селами Темляково (Кетовский округ) и Нагорское (Притобольный округ); Венерин Башмачок Крупноцветковый . Высота этого многолетника достигает 40 см. Это растение встречается севернее Кургана, а также там, где можно увидеть Венерин Башмачок Вздутоцветковый;

. Высота этого многолетника достигает 40 см. Это растение встречается севернее Кургана, а также там, где можно увидеть Венерин Башмачок Вздутоцветковый; Ковыль Опушеннолистный . Это дерновинный многолетник с прямостоячими стеблями. Высота его стеблей достигает 40-60 см. Это растение цветет в с мая по июнь. В регионе находится в Варгашинском муниципальном округе;

. Это дерновинный многолетник с прямостоячими стеблями. Высота его стеблей достигает 40-60 см. Это растение цветет в с мая по июнь. В регионе находится в Варгашинском муниципальном округе; Липарис Лезеля (Лосняк Лезеля) . Это растение цветет с конца июня до начала августа, а плодоносит в сентябре. Высота этого травянистого многолетника составляет 8-20 см. Его можно найти на открытых сфагновых болотах. В Курганской области это растение находится в Кургане в районе Голубых озер и возле поселка Старый Просвет в Кетовском округе;

. Это растение цветет с конца июня до начала августа, а плодоносит в сентябре. Высота этого травянистого многолетника составляет 8-20 см. Его можно найти на открытых сфагновых болотах. В Курганской области это растение находится в Кургане в районе Голубых озер и возле поселка Старый Просвет в Кетовском округе; Полушник Озерный. Это растение встречается в озерах в чистой и прозрачной водной среде на глубине до метра, реже до пяти метров. Высота этого многолетнего розеточного растения может достигать 20 см.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги России. Нарушителям может грозить до девяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Венерин Башмачок Вздутоцветковый можно встретить в Кетовском муниципальном округе Фото: сайт Красной книги России

Севернее Кургана встречается Венерин Башмачок Крупноцветковый. При этом его видели и в Кетовском округе Фото: сайт Красной книги России

В Варгашинском муниципальном округе можно увидеть Ковыль Опушеннолистный Фото: сайт Красной книги России

Липарис Лезеля встречается в Кургане и Кетовском округе Фото: сайт Красной книги России