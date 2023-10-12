В Перми взлетела стоимость аренды квартир

Стоимость аренды квартир в Перми выросла до 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на аренду жилья взлетели вслед за стоимостью самих квартир Фото:

В Перми подорожала стоимость аренды квартир. Цена выросла на все виды жилья, но больше всего — на трехкомнатные квартиры. За третий квартал 2023 года прирост составил 12,7%, сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир».

«С июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысяч рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысяч рублей.

Аналитики считают, что причина удорожания аренды заключается в повышении цен на само жилье. Покупка квартиры становится менее доступной, поэтому растет спрос на аренду жилья, и вслед за ним ее стоимость.

Ранее URA.RU рассказало, что вторичное жилье в Перми выросло в цене. Прирост составил больше, чем в других городах России

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В Перми подорожала стоимость аренды квартир. Цена выросла на все виды жилья, но больше всего — на трехкомнатные квартиры. За третий квартал 2023 года прирост составил 12,7%, сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир». «С июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысяч рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысяч рублей. Аналитики считают, что причина удорожания аренды заключается в повышении цен на само жилье. Покупка квартиры становится менее доступной, поэтому растет спрос на аренду жилья, и вслед за ним ее стоимость. Ранее URA.RU рассказало, что вторичное жилье в Перми выросло в цене. Прирост составил больше, чем в других городах России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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