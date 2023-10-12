В Перми взлетела стоимость аренды квартир

Стоимость аренды квартир в Перми выросла до 12%

12 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Цены на аренду жилья взлетели вслед за стоимостью самих квартир Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми подорожала стоимость аренды квартир. Цена выросла на все виды жилья, но больше всего — на трехкомнатные квартиры. За третий квартал 2023 года прирост составил 12,7%, сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир». «С июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысяч рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысяч рублей. Аналитики считают, что причина удорожания аренды заключается в повышении цен на само жилье. Покупка квартиры становится менее доступной, поэтому растет спрос на аренду жилья, и вслед за ним ее стоимость. Ранее URA.RU рассказало, что вторичное жилье в Перми выросло в цене. Прирост составил больше, чем в других городах России

В Перми подорожала стоимость аренды квартир. Цена выросла на все виды жилья, но больше всего — на трехкомнатные квартиры. За третий квартал 2023 года прирост составил 12,7%, сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир». «С июля по сентябрь однокомнатные квартиры в Перми стали сдаваться дороже на 2,5%, двухкомнатные — на 3%, трехкомнатные — на 12,7%», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в среднем пермяки сдают «однушку» за 16,7 тысяч рублей, «двушку» — за 22,4 тысячи рублей, «трешку» — за 29,9 тысяч рублей. Аналитики считают, что причина удорожания аренды заключается в повышении цен на само жилье. Покупка квартиры становится менее доступной, поэтому растет спрос на аренду жилья, и вслед за ним ее стоимость. Ранее URA.RU рассказало, что вторичное жилье в Перми выросло в цене. Прирост составил больше, чем в других городах России