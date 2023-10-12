В минздраве рассказали о пермяках, пострадавших в ДТП со скорой

Пострадавших в ДТП пермяков отправили в больницы
При столкновении грузовика, легковушки и скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«В результате аварии пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель автомобиля СМП и водитель легкового автомобиля», — рассказали в министерстве. В момент аварии в автомобиле скорой помощи не было пациентов. Все пациенты с различными травмами доставлены в больницы.
Ранее очевидцы писали, что при столкновении погиб один человек. Эта информация не подтвердилась.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!