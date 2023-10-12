В минздраве рассказали о пермяках, пострадавших в ДТП со скорой

В ДТП со скорой помощью на пермской трассе пострадали четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, носилки, медбрат, фельдшер, пациент, лежачий больной, госпитализация, скорая помошь
Пострадавших в ДТП пермяков отправили в больницы Фото:

При столкновении грузовика, легковушки и скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«В результате аварии пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель автомобиля СМП и водитель легкового автомобиля», — рассказали в министерстве. В момент аварии в автомобиле скорой помощи не было пациентов. Все пациенты с различными травмами доставлены в больницы.

Ранее очевидцы писали, что при столкновении погиб один человек. Эта информация не подтвердилась.

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При столкновении грузовика, легковушки и скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В результате аварии пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель автомобиля СМП и водитель легкового автомобиля», — рассказали в министерстве. В момент аварии в автомобиле скорой помощи не было пациентов. Все пациенты с различными травмами доставлены в больницы. Ранее очевидцы писали, что при столкновении погиб один человек. Эта информация не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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