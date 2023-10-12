В минздраве рассказали о пермяках, пострадавших в ДТП со скорой

В ДТП со скорой помощью на пермской трассе пострадали четыре человека

12 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Пострадавших в ДТП пермяков отправили в больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При столкновении грузовика, легковушки и скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В результате аварии пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель автомобиля СМП и водитель легкового автомобиля», — рассказали в министерстве. В момент аварии в автомобиле скорой помощи не было пациентов. Все пациенты с различными травмами доставлены в больницы. Ранее очевидцы писали, что при столкновении погиб один человек. Эта информация не подтвердилась.

При столкновении грузовика, легковушки и скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «В результате аварии пострадали 4 человека: 2 фельдшера, водитель автомобиля СМП и водитель легкового автомобиля», — рассказали в министерстве. В момент аварии в автомобиле скорой помощи не было пациентов. Все пациенты с различными травмами доставлены в больницы. Ранее очевидцы писали, что при столкновении погиб один человек. Эта информация не подтвердилась.