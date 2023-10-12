Пермякам рассказали, когда и как лучше менять летнюю резину на зимнюю

Глава автосервиса в Перми Артюхин: резину нужно менять при 5-7 градусах тепла

12 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Колеса лучше менять местами, так как резина изнашивается по-разному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Менять резину рекомендуют, когда на улице установится среднесуточная температура около 5 градусов тепла. При этом новые покрышки сначала нужно обкатать, рассказал URA.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми Дмитрий Артюхин. «Устанавливать новую зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура будет 5-7 градусов тепла. После установки новых шин первые 500 км. пробега необходимо избегать скорости выше 70 км/ч., а также резких стартов и экстренного торможения. Это позволит обкатать шины, подготовить их к зимнему сезону», — отметил Артюхин. Он уточнил, что старую резину можно установить, если глубина ее протектора больше 4 мм., а срок эксплуатации не превышен. Иначе можно попасть в аварию. Старые покрышки следует устанавливать, когда среднесуточная температура 4-5 градусов тепла. Также колеса советуют менять местами, потому что покрышки изнашиваются спереди и сзади по-разному. Переставлять их рекомендуют каждый сезон. Что же касается вида покрышек, пермским автомобилистам лучше отдать предпочтение шипованным, а не фрикционным. Шипы помогут избежать непредвиденных ситуаций на дорогах во время гололедов и снегопада, отметил руководитель автосервиса. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми повысилась стоимость услуг шиномонтажа. Чтобы поменять резину, в среднем придется заплатить 2,5 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Менять резину рекомендуют, когда на улице установится среднесуточная температура около 5 градусов тепла. При этом новые покрышки сначала нужно обкатать, рассказал URA.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми Дмитрий Артюхин. «Устанавливать новую зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура будет 5-7 градусов тепла. После установки новых шин первые 500 км. пробега необходимо избегать скорости выше 70 км/ч., а также резких стартов и экстренного торможения. Это позволит обкатать шины, подготовить их к зимнему сезону», — отметил Артюхин. Он уточнил, что старую резину можно установить, если глубина ее протектора больше 4 мм., а срок эксплуатации не превышен. Иначе можно попасть в аварию. Старые покрышки следует устанавливать, когда среднесуточная температура 4-5 градусов тепла. Также колеса советуют менять местами, потому что покрышки изнашиваются спереди и сзади по-разному. Переставлять их рекомендуют каждый сезон. Что же касается вида покрышек, пермским автомобилистам лучше отдать предпочтение шипованным, а не фрикционным. Шипы помогут избежать непредвиденных ситуаций на дорогах во время гололедов и снегопада, отметил руководитель автосервиса. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми повысилась стоимость услуг шиномонтажа. Чтобы поменять резину, в среднем придется заплатить 2,5 тысячи рублей.