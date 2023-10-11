В Тюмени взлетели цены на мандарины

По прогнозам сотрудников тюменских продуктовых, к нового году цена на мандарины подскочит до 400 рублей за килограмм
В Тюмени стоимость килограмма мандарин доходит почти до трехсот рублей за килограмм. Только за последнюю неделю цена выросла на 9%. Сообщили представители магазина сети супермаркетов.
«За неделю мандарины выросли в цене. Процентов на девять точно подорожали. Сейчас цена за килограмм составляет 279 рублей», — сообщили в одном из тюменских магазинов крупной сети супермаркетов.
Там также отметили, что это не финальный рост цен. Ближе к новогодним праздникам цены, по оценке сотрудников супермаркета, могут дорасти до 400 рублей за килограмм.
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