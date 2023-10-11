В Тюмени взлетели цены на мандарины

12 октября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

По прогнозам сотрудников тюменских продуктовых, к нового году цена на мандарины подскочит до 400 рублей за килограмм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени стоимость килограмма мандарин доходит почти до трехсот рублей за килограмм. Только за последнюю неделю цена выросла на 9%. Сообщили представители магазина сети супермаркетов. «За неделю мандарины выросли в цене. Процентов на девять точно подорожали. Сейчас цена за килограмм составляет 279 рублей», — сообщили в одном из тюменских магазинов крупной сети супермаркетов. Там также отметили, что это не финальный рост цен. Ближе к новогодним праздникам цены, по оценке сотрудников супермаркета, могут дорасти до 400 рублей за килограмм.

В Тюмени стоимость килограмма мандарин доходит почти до трехсот рублей за килограмм. Только за последнюю неделю цена выросла на 9%. Сообщили представители магазина сети супермаркетов. «За неделю мандарины выросли в цене. Процентов на девять точно подорожали. Сейчас цена за килограмм составляет 279 рублей», — сообщили в одном из тюменских магазинов крупной сети супермаркетов. Там также отметили, что это не финальный рост цен. Ближе к новогодним праздникам цены, по оценке сотрудников супермаркета, могут дорасти до 400 рублей за килограмм.