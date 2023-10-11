11 октября 2023

В Тюмени взлетели цены на мандарины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Мандарины. Тюмень, цитрусовые, мандарины
По прогнозам сотрудников тюменских продуктовых, к нового году цена на мандарины подскочит до 400 рублей за килограмм Фото:

В Тюмени стоимость килограмма мандарин доходит почти до трехсот рублей за килограмм. Только за последнюю неделю цена выросла на 9%. Сообщили представители магазина сети супермаркетов.

«За неделю мандарины выросли в цене. Процентов на девять точно подорожали. Сейчас цена за килограмм составляет 279 рублей», — сообщили в одном из тюменских магазинов крупной сети супермаркетов.

Там также отметили, что это не финальный рост цен. Ближе к новогодним праздникам цены, по оценке сотрудников супермаркета, могут дорасти до 400 рублей за килограмм.

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В Тюмени стоимость килограмма мандарин доходит почти до трехсот рублей за килограмм. Только за последнюю неделю цена выросла на 9%. Сообщили представители магазина сети супермаркетов. «За неделю мандарины выросли в цене. Процентов на девять точно подорожали. Сейчас цена за килограмм составляет 279 рублей», — сообщили в одном из тюменских магазинов крупной сети супермаркетов. Там также отметили, что это не финальный рост цен. Ближе к новогодним праздникам цены, по оценке сотрудников супермаркета, могут дорасти до 400 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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