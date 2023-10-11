Мэрия в ХМАО вдвое скинула цену на недостроенный торговый центр в Пыть-Яхе

12 октября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Недостроенный торговый комплекс находится недалеко от центра Пыть-Яха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) в два раза снизила цену на недостроенный торговый центр. Организатор торгов сообщил, что недвижимость выставлена на аукцион с начальной ценой в 35 млн руб, а полгода назад его продавали за 76 миллионов рублей. «Администрация Пыть-Яха продает недостроенный торговый центр за 35 640 952 рублей. В этом году торги объявляли четыре раза, в апреле начальная цена этого имущества на аукционе составляла 76, 8 млн рублей, но покупателя не нашлось», — сообщил представитель ЭТП. Площадь здания — более 2, 5 тысяч квадратных метров. Имущество перешло в собственность мэрии в 2021 году по решению арбитражного суда: прежде недострой принадлежал предпринимателю из Нефтеюганска. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. Имущество принадлежало обанкротившейся строительной фирме.

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) в два раза снизила цену на недостроенный торговый центр. Организатор торгов сообщил, что недвижимость выставлена на аукцион с начальной ценой в 35 млн руб, а полгода назад его продавали за 76 миллионов рублей. «Администрация Пыть-Яха продает недостроенный торговый центр за 35 640 952 рублей. В этом году торги объявляли четыре раза, в апреле начальная цена этого имущества на аукционе составляла 76, 8 млн рублей, но покупателя не нашлось», — сообщил представитель ЭТП. Площадь здания — более 2, 5 тысяч квадратных метров. Имущество перешло в собственность мэрии в 2021 году по решению арбитражного суда: прежде недострой принадлежал предпринимателю из Нефтеюганска. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. Имущество принадлежало обанкротившейся строительной фирме.