11 октября 2023

Мэрия в ХМАО вдвое скинула цену на недостроенный торговый центр в Пыть-Яхе

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Косилов. Челябинск, недострой около гостиницы малахит
Недостроенный торговый комплекс находится недалеко от центра Пыть-Яха Фото:

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) в два раза снизила цену на недостроенный торговый центр. Организатор торгов сообщил, что недвижимость выставлена на аукцион с начальной ценой в 35 млн руб, а полгода назад его продавали за 76 миллионов рублей.

«Администрация Пыть-Яха продает недостроенный торговый центр за 35 640 952 рублей. В этом году торги объявляли четыре раза, в апреле начальная цена этого имущества на аукционе составляла 76, 8 млн рублей, но покупателя не нашлось», — сообщил представитель ЭТП.

Площадь здания — более 2, 5 тысяч квадратных метров. Имущество перешло в собственность мэрии в 2021 году по решению арбитражного суда: прежде недострой принадлежал предпринимателю из Нефтеюганска.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. Имущество принадлежало обанкротившейся строительной фирме.

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Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) в два раза снизила цену на недостроенный торговый центр. Организатор торгов сообщил, что недвижимость выставлена на аукцион с начальной ценой в 35 млн руб, а полгода назад его продавали за 76 миллионов рублей. «Администрация Пыть-Яха продает недостроенный торговый центр за 35 640 952 рублей. В этом году торги объявляли четыре раза, в апреле начальная цена этого имущества на аукционе составляла 76, 8 млн рублей, но покупателя не нашлось», — сообщил представитель ЭТП. Площадь здания — более 2, 5 тысяч квадратных метров. Имущество перешло в собственность мэрии в 2021 году по решению арбитражного суда: прежде недострой принадлежал предпринимателю из Нефтеюганска. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. Имущество принадлежало обанкротившейся строительной фирме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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