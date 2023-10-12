Челябинские дорожники поздравили коллег с праздником спецпроектом. Фото, видео

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , строители, м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
В спецпроекте показали фотографии с работниками и ветеранами дорожной сферы Фото:

В Челябинске к Дню дорожника запустили спецпроект «Дорогие люди», на кадрах изображены ветераны и работники отрасли. Поздравить челябинских дорожников приехала ветеран дорожного хозяйства Надежда Комиссарова.

«Я очень благодарен нашим ветеранам, те заделы, которые мы получили — это работа, выстроенная в те года. Очень сильно подтянулся муниципальный уровень. Также спасибо упрдор „Южный Урал“ и Росавтодору за выставку», — передает корреспондент URA.RU слова министра дорожного хозяйства по региону Алексея Нечаева.

На открытие спецпроекта приехала единственная женщина-руководитель в истории ДРСУ Миасса Надежда Комиссарова. Ветеран проработала в сфере 47 лет. Она рассказала, что не смотря на заслуги в работе, до сих пор удивляется, что стала руководителем в 25 лет. С приветственным словом также выступили глава комитета по дорожному хозяйству Челябинска Николай Кожевников и замначальника упрдора Вячеслав Донатов.

Росавтодор выставка. Челябинск
В спецпроекте приняли участие с миндор региона и КДХ Челябинска
Фото:
Росавтодор выставка. Челябинск
Поздравить коллег приехала ветеран отрасли Надежда Кожевникова
Фото:

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В Челябинске к Дню дорожника запустили спецпроект «Дорогие люди», на кадрах изображены ветераны и работники отрасли. Поздравить челябинских дорожников приехала ветеран дорожного хозяйства Надежда Комиссарова. «Я очень благодарен нашим ветеранам, те заделы, которые мы получили — это работа, выстроенная в те года. Очень сильно подтянулся муниципальный уровень. Также спасибо упрдор „Южный Урал“ и Росавтодору за выставку», — передает корреспондент URA.RU слова министра дорожного хозяйства по региону Алексея Нечаева. На открытие спецпроекта приехала единственная женщина-руководитель в истории ДРСУ Миасса Надежда Комиссарова. Ветеран проработала в сфере 47 лет. Она рассказала, что не смотря на заслуги в работе, до сих пор удивляется, что стала руководителем в 25 лет. С приветственным словом также выступили глава комитета по дорожному хозяйству Челябинска Николай Кожевников и замначальника упрдора Вячеслав Донатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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