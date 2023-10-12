В Челябинске к Дню дорожника запустили спецпроект «Дорогие люди», на кадрах изображены ветераны и работники отрасли. Поздравить челябинских дорожников приехала ветеран дорожного хозяйства Надежда Комиссарова.
«Я очень благодарен нашим ветеранам, те заделы, которые мы получили — это работа, выстроенная в те года. Очень сильно подтянулся муниципальный уровень. Также спасибо упрдор „Южный Урал“ и Росавтодору за выставку», — передает корреспондент URA.RU слова министра дорожного хозяйства по региону Алексея Нечаева.
На открытие спецпроекта приехала единственная женщина-руководитель в истории ДРСУ Миасса Надежда Комиссарова. Ветеран проработала в сфере 47 лет. Она рассказала, что не смотря на заслуги в работе, до сих пор удивляется, что стала руководителем в 25 лет. С приветственным словом также выступили глава комитета по дорожному хозяйству Челябинска Николай Кожевников и замначальника упрдора Вячеслав Донатов.
В спецпроекте приняли участие с миндор региона и КДХ Челябинска
В Челябинске к Дню дорожника запустили спецпроект «Дорогие люди», на кадрах изображены ветераны и работники отрасли. Поздравить челябинских дорожников приехала ветеран дорожного хозяйства Надежда Комиссарова. «Я очень благодарен нашим ветеранам, те заделы, которые мы получили — это работа, выстроенная в те года. Очень сильно подтянулся муниципальный уровень. Также спасибо упрдор „Южный Урал“ и Росавтодору за выставку», — передает корреспондент URA.RU слова министра дорожного хозяйства по региону Алексея Нечаева. На открытие спецпроекта приехала единственная женщина-руководитель в истории ДРСУ Миасса Надежда Комиссарова. Ветеран проработала в сфере 47 лет. Она рассказала, что не смотря на заслуги в работе, до сих пор удивляется, что стала руководителем в 25 лет. С приветственным словом также выступили глава комитета по дорожному хозяйству Челябинска Николай Кожевников и замначальника упрдора Вячеслав Донатов.