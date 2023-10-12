Челябинские дорожники поздравили коллег с праздником спецпроектом. Фото, видео

12 октября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В спецпроекте показали фотографии с работниками и ветеранами дорожной сферы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к Дню дорожника запустили спецпроект «Дорогие люди», на кадрах изображены ветераны и работники отрасли. Поздравить челябинских дорожников приехала ветеран дорожного хозяйства Надежда Комиссарова. «Я очень благодарен нашим ветеранам, те заделы, которые мы получили — это работа, выстроенная в те года. Очень сильно подтянулся муниципальный уровень. Также спасибо упрдор „Южный Урал“ и Росавтодору за выставку», — передает корреспондент URA.RU слова министра дорожного хозяйства по региону Алексея Нечаева. На открытие спецпроекта приехала единственная женщина-руководитель в истории ДРСУ Миасса Надежда Комиссарова. Ветеран проработала в сфере 47 лет. Она рассказала, что не смотря на заслуги в работе, до сих пор удивляется, что стала руководителем в 25 лет. С приветственным словом также выступили глава комитета по дорожному хозяйству Челябинска Николай Кожевников и замначальника упрдора Вячеслав Донатов. В спецпроекте приняли участие с миндор региона и КДХ Челябинска Фото: Анна Журавлева © URA.RU Поздравить коллег приехала ветеран отрасли Надежда Кожевникова Фото: Анна Журавлева © URA.RU

В Челябинске к Дню дорожника запустили спецпроект «Дорогие люди», на кадрах изображены ветераны и работники отрасли. Поздравить челябинских дорожников приехала ветеран дорожного хозяйства Надежда Комиссарова. «Я очень благодарен нашим ветеранам, те заделы, которые мы получили — это работа, выстроенная в те года. Очень сильно подтянулся муниципальный уровень. Также спасибо упрдор „Южный Урал“ и Росавтодору за выставку», — передает корреспондент URA.RU слова министра дорожного хозяйства по региону Алексея Нечаева. На открытие спецпроекта приехала единственная женщина-руководитель в истории ДРСУ Миасса Надежда Комиссарова. Ветеран проработала в сфере 47 лет. Она рассказала, что не смотря на заслуги в работе, до сих пор удивляется, что стала руководителем в 25 лет. С приветственным словом также выступили глава комитета по дорожному хозяйству Челябинска Николай Кожевников и замначальника упрдора Вячеслав Донатов.