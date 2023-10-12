Дорожников наградили премиями челябинского заксобрания

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Олег Гербер в Большой студии. Челябинск, гербер олег
Премии лауреатам вручал председатель ЗСО Олег Гербер Фото:

Тридцать работников дорожной отрасли наградили премиями Законодательного собрания Челябинской области. Вручение премий состоялось в Челябинске 12 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Работники дорожной отрасли делают важное дело — создают условия для того, чтобы успешно развивались экономика, социальная сфера, улучшалась деловая среда, повышалась инвестиционная привлекательность региона. В этом году мы в 12-й раз чествуем заслуженных работников дорожной отрасли. И это, без преувеличения люди, достигшие в своей работе максимальных результатов», — поздравил лауреатов спикер ЗСО Олег Гербер.

Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства и проходит в Заксобрании с 2011 года. За это время региональную награду получили более 300 работников дорожного хозяйства. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется по представлению органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций сферы дорожного хозяйства.

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Тридцать работников дорожной отрасли наградили премиями Законодательного собрания Челябинской области. Вручение премий состоялось в Челябинске 12 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Работники дорожной отрасли делают важное дело — создают условия для того, чтобы успешно развивались экономика, социальная сфера, улучшалась деловая среда, повышалась инвестиционная привлекательность региона. В этом году мы в 12-й раз чествуем заслуженных работников дорожной отрасли. И это, без преувеличения люди, достигшие в своей работе максимальных результатов», — поздравил лауреатов спикер ЗСО Олег Гербер. Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства и проходит в Заксобрании с 2011 года. За это время региональную награду получили более 300 работников дорожного хозяйства. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется по представлению органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций сферы дорожного хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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