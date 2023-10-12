Дорожников наградили премиями челябинского заксобрания

12 октября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Премии лауреатам вручал председатель ЗСО Олег Гербер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тридцать работников дорожной отрасли наградили премиями Законодательного собрания Челябинской области. Вручение премий состоялось в Челябинске 12 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Работники дорожной отрасли делают важное дело — создают условия для того, чтобы успешно развивались экономика, социальная сфера, улучшалась деловая среда, повышалась инвестиционная привлекательность региона. В этом году мы в 12-й раз чествуем заслуженных работников дорожной отрасли. И это, без преувеличения люди, достигшие в своей работе максимальных результатов», — поздравил лауреатов спикер ЗСО Олег Гербер. Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства и проходит в Заксобрании с 2011 года. За это время региональную награду получили более 300 работников дорожного хозяйства. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется по представлению органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций сферы дорожного хозяйства.

Тридцать работников дорожной отрасли наградили премиями Законодательного собрания Челябинской области. Вручение премий состоялось в Челябинске 12 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Работники дорожной отрасли делают важное дело — создают условия для того, чтобы успешно развивались экономика, социальная сфера, улучшалась деловая среда, повышалась инвестиционная привлекательность региона. В этом году мы в 12-й раз чествуем заслуженных работников дорожной отрасли. И это, без преувеличения люди, достигшие в своей работе максимальных результатов», — поздравил лауреатов спикер ЗСО Олег Гербер. Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства и проходит в Заксобрании с 2011 года. За это время региональную награду получили более 300 работников дорожного хозяйства. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется по представлению органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций сферы дорожного хозяйства.