Дорожников наградили премиями челябинского заксобрания

Тридцать работников дорожной отрасли наградили премиями Законодательного собрания Челябинской области. Вручение премий состоялось в Челябинске 12 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Работники дорожной отрасли делают важное дело — создают условия для того, чтобы успешно развивались экономика, социальная сфера, улучшалась деловая среда, повышалась инвестиционная привлекательность региона. В этом году мы в 12-й раз чествуем заслуженных работников дорожной отрасли. И это, без преувеличения люди, достигшие в своей работе максимальных результатов», — поздравил лауреатов спикер ЗСО Олег Гербер.
Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства и проходит в Заксобрании с 2011 года. За это время региональную награду получили более 300 работников дорожного хозяйства. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется по представлению органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций сферы дорожного хозяйства.
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