При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

Журналист афганской редакции Sputnik и его супруга ранены во время нападения ВСУ под Белгородом. Их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», — заявил Кисилев. По его словам, их четырехлетняя дочь Амина была убита ВСУ. Раненых планируют перевезти в Москву.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Из-за падения беспилотника были полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. В результате атаки погибли три человека, в том числе маленький ребенок.
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