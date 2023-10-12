При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

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В ходе атаки беспилотника погибли три человека Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Журналист афганской редакции Sputnik и его супруга ранены во время нападения ВСУ под Белгородом. Их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», — заявил Кисилев. По его словам, их четырехлетняя дочь Амина была убита ВСУ. Раненых планируют перевезти в Москву.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Из-за падения беспилотника были полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. В результате атаки погибли три человека, в том числе маленький ребенок.

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Журналист афганской редакции Sputnik и его супруга ранены во время нападения ВСУ под Белгородом. Их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», — заявил Кисилев. По его словам, их четырехлетняя дочь Амина была убита ВСУ. Раненых планируют перевезти в Москву. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Из-за падения беспилотника были полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. В результате атаки погибли три человека, в том числе маленький ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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