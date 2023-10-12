Пермскую птицефабрику оштрафовали за грязь и дыры в заборе

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, цыплята, птицефабрика рефтинская, производство, цех инкубации
За выявленные нарушения птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото:

Россельхознадзор оштрафовал АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Причиной послужили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, выявленные в ходе проверки надзорного ведомства, проведенной по требованию прокуратуры. Выяснилось, что на территории фабрики есть дыры в заборах, грязь и строительный мусор.

«Территория огорожена забором, в котором имеются лазы, что способствует проникновению посторонних лиц и диких животных. С одной из сторон навален строительный мусор — деревянные катушки и стекловата. На пометохранилище емкость переполнена пометом. В убойно-перерабатывающем цехе имеются открытые канальные трапы, на разделочном столе находится посторонний предмет — очки, в холодильниках мусор на полу. За нарушения предприятия было оштрафовано», — сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. В надзорном ведомстве уточнили, что выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях и угрожают безопасности пищевой продукции.

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Россельхознадзор оштрафовал АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Причиной послужили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, выявленные в ходе проверки надзорного ведомства, проведенной по требованию прокуратуры. Выяснилось, что на территории фабрики есть дыры в заборах, грязь и строительный мусор. «Территория огорожена забором, в котором имеются лазы, что способствует проникновению посторонних лиц и диких животных. С одной из сторон навален строительный мусор — деревянные катушки и стекловата. На пометохранилище емкость переполнена пометом. В убойно-перерабатывающем цехе имеются открытые канальные трапы, на разделочном столе находится посторонний предмет — очки, в холодильниках мусор на полу. За нарушения предприятия было оштрафовано», — сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. В надзорном ведомстве уточнили, что выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях и угрожают безопасности пищевой продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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