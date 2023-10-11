11 октября 2023

Обманутую мошенниками депутата ЯНАО Гудкову подставили недруги. Инсайд

Историю про Гудкову и мошенников слили заинтересованные в ее отставке люди
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
В политбомонде ждут отставки Надежды Гудковой Фото:

Распространению в сети информации о том, что депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова передала злоумышленникам более 30 млн рублей, посодействовали люди, заинтересованные в ее уходе из политики. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Уход Гудковой выгоден всем — и правительству, и администрации Ноябрьска, где она подмяла по себя всю соцсферу. С помощью огласки Гудкову пытались ослабить и это получилось. В кулуарах она уже ссылается на проблемы со здоровьем и, скорее всего, скоро самостоятельно примет решение об уходе», — сказал инсайдер и добавил, что власти намерены планомерно избавиться от всего «наследия» бывшего замгубернатора Татьяны Бучковой.

Агентство направило запрос Надежде Гудковой с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

В Ноябрьске Гудкова занимала должность замглавы города и возглавляла депобразования. По инсайдерской информации, ее решения часто не устраивали мэра Романова. Также Гудкову упрекали в том, что она занимается кумовством. В итоге чиновнице пришлось покинуть администрацию и переместиться в заксобрание.

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Распространению в сети информации о том, что депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова передала злоумышленникам более 30 млн рублей, посодействовали люди, заинтересованные в ее уходе из политики. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Уход Гудковой выгоден всем — и правительству, и администрации Ноябрьска, где она подмяла по себя всю соцсферу. С помощью огласки Гудкову пытались ослабить и это получилось. В кулуарах она уже ссылается на проблемы со здоровьем и, скорее всего, скоро самостоятельно примет решение об уходе», — сказал инсайдер и добавил, что власти намерены планомерно избавиться от всего «наследия» бывшего замгубернатора Татьяны Бучковой. Агентство направило запрос Надежде Гудковой с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. В Ноябрьске Гудкова занимала должность замглавы города и возглавляла депобразования. По инсайдерской информации, ее решения часто не устраивали мэра Романова. Также Гудкову упрекали в том, что она занимается кумовством. В итоге чиновнице пришлось покинуть администрацию и переместиться в заксобрание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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