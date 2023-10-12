Мэр Перми Соснин рискует настроить против себя подчиненных

13 октября 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин считает, что качество муниципальных услуг из-за сокращения штата не пострадает Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сокращение 150 ставок в администрации Перми может негативно отразиться на работе мэрии. Собеседники URA.RU в политэлитах переживают, что из-за нехватки сотрудников качество муниципальных услуг пострадает. Непопулярное решение по оптимизации штата также негативно отразится на имидже нового мэра, который работу в администрации фактически начал с массовых увольнений. «Режут прямо по живому. И так работать некому было, сейчас совсем беда будет», — говорит собеседник. Какие сферы пострадают сильнее всего не уточняется. Источник предполагает, что основной удар придется на социальную сферу, потому что в ней традиционно занято больше людей. Другой инсайдер отмечает, что проблема с сокращением реальных сотрудников обостряется упразднением 200 вакантных ставок. Дело в том, что деньги, предусмотренные в бюджете мэрии на выплату зарплаты по этим свободным вакансиям, руководители отделов использовали для премирования действующих сотрудников. «Зарплаты у персонала в мэрии очень низкие. И чтобы как-то стимулировать кадры, руководители выплачивали им премии за счет вот этих вакантных ставок в отделах. Как сейчас будут мотивировать — непонятно», — говорит источник. По его мнению, неизвестно также, предусмотрены ли в бюджете деньги на выплаты работникам, которые положены им при сокращении. Он не исключает, что несогласные с увольнением люди могут обратиться в суд. «Очевидно одно: на имидже Эдуарда Соснина среди сотрудников мэрии это скажется плохо», — опасается инсайдер. URA.RU направило запрос в мэрию Перми. На момент публикации ответ не был получен. Ранее мэр Перми Эдуард Соснин сообщал, что чиновников могут разгрузить цифровые технологии. Это повысить качество и скорость муниципальных услуг. При этом он отмечал, что в мэрии есть кадровый голод, в том числе, из-за низких зарплат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сокращение 150 ставок в администрации Перми может негативно отразиться на работе мэрии. Собеседники URA.RU в политэлитах переживают, что из-за нехватки сотрудников качество муниципальных услуг пострадает. Непопулярное решение по оптимизации штата также негативно отразится на имидже нового мэра, который работу в администрации фактически начал с массовых увольнений. «Режут прямо по живому. И так работать некому было, сейчас совсем беда будет», — говорит собеседник. Какие сферы пострадают сильнее всего не уточняется. Источник предполагает, что основной удар придется на социальную сферу, потому что в ней традиционно занято больше людей. Другой инсайдер отмечает, что проблема с сокращением реальных сотрудников обостряется упразднением 200 вакантных ставок. Дело в том, что деньги, предусмотренные в бюджете мэрии на выплату зарплаты по этим свободным вакансиям, руководители отделов использовали для премирования действующих сотрудников. «Зарплаты у персонала в мэрии очень низкие. И чтобы как-то стимулировать кадры, руководители выплачивали им премии за счет вот этих вакантных ставок в отделах. Как сейчас будут мотивировать — непонятно», — говорит источник. По его мнению, неизвестно также, предусмотрены ли в бюджете деньги на выплаты работникам, которые положены им при сокращении. Он не исключает, что несогласные с увольнением люди могут обратиться в суд. «Очевидно одно: на имидже Эдуарда Соснина среди сотрудников мэрии это скажется плохо», — опасается инсайдер. URA.RU направило запрос в мэрию Перми. На момент публикации ответ не был получен. Ранее мэр Перми Эдуард Соснин сообщал, что чиновников могут разгрузить цифровые технологии. Это повысить качество и скорость муниципальных услуг. При этом он отмечал, что в мэрии есть кадровый голод, в том числе, из-за низких зарплат.