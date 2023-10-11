Глава Перми рассказал о замене чиновников в мэрии на цифровые технологии

Глава Перми Соснин: уволившихся чиновников в мэрии заменят цифровые технологии

11 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин заявил, что сокращение штата мэрии не отразится на качестве предоставляемых муниципальных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В администрации Перми на фоне сокращения численности сотрудников будут внедряться цифровые технологии. Об этом во время прямого эфира на радио «Спутник» рассказал глава города Эдуард Соснин. Градоначальник отметил, что сокращение сотрудников в администрации «уже идет», а тем, кто продолжит трудиться в мэрии, предстоит научиться работать интенсивнее. «Передо мной, перед администрацией города стоит задача по это оптимизация штатной численности [сотрудников администрации Перми]. И по моему поручению запущена комплексная работа по интенсивности работы чиновников. Есть абсолютно четкое понимание, что работать можно интенсивнее, внедряя цифровые технологии. Часть услуг могут быть оказаны в электронном виде через Госуслуги, МФЦ. Это, с одной стороны приводит к сокращению штата сотрудников администрации, с другой — повышает скорость, качество ответа заявителю», — отметил Соснин. При этом глава Перми заверил, что качество предоставления муниципальных услуг не снизится. В то же время Соснин признался, что в районных администрациях и мэрии Перми «существует кадровый голод». По словам мэра, специалисты неохотно идут работать чиновниками по ряду причин, в том числе из-за низких зарплат, а мэрии в этом плане «сложно конкурировать с коммерческими структурами». Задачу сократить в администрации краевой столицы часть сотрудников перед новым мэром поставил губернатор Дмитрий Махонин. После этого стало известно, что в мэрии сократили десятки вакантных ставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Перми на фоне сокращения численности сотрудников будут внедряться цифровые технологии. Об этом во время прямого эфира на радио «Спутник» рассказал глава города Эдуард Соснин. Градоначальник отметил, что сокращение сотрудников в администрации «уже идет», а тем, кто продолжит трудиться в мэрии, предстоит научиться работать интенсивнее. «Передо мной, перед администрацией города стоит задача по это оптимизация штатной численности [сотрудников администрации Перми]. И по моему поручению запущена комплексная работа по интенсивности работы чиновников. Есть абсолютно четкое понимание, что работать можно интенсивнее, внедряя цифровые технологии. Часть услуг могут быть оказаны в электронном виде через Госуслуги, МФЦ. Это, с одной стороны приводит к сокращению штата сотрудников администрации, с другой — повышает скорость, качество ответа заявителю», — отметил Соснин. При этом глава Перми заверил, что качество предоставления муниципальных услуг не снизится. В то же время Соснин признался, что в районных администрациях и мэрии Перми «существует кадровый голод». По словам мэра, специалисты неохотно идут работать чиновниками по ряду причин, в том числе из-за низких зарплат, а мэрии в этом плане «сложно конкурировать с коммерческими структурами». Задачу сократить в администрации краевой столицы часть сотрудников перед новым мэром поставил губернатор Дмитрий Махонин. После этого стало известно, что в мэрии сократили десятки вакантных ставок.