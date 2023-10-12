В Тюмени хотят наказать директора школы, в которой избили шестиклассника

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© Служба новостей «URA.RU»
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Администрацию школы проверяют областная прокуратура и тюменский департамент образования Фото:

Директору тюменской школы №94 Светлане Колчановой грозит дисциплинарная ответственность за то, что в учебном заведении произошла массовая драка с избиением шестиклассника. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному департаменту образования. Ранее агентство писало о том, что прокуратура Тюменской области организовала проверку школьной администрации МАОУ СОШ № 94 после того, как в СМИ появилась информация об указанном инциденте.

«Колчановой, как ответственному лицу, грозит дисциплинарная ответственность. Об увольнении директора речи пока не идет, но проверки продолжаются. Их результат будет известен в течение ближайших недель. Привлечь к дисциплинарной ответственности могут и других ответственных лиц из числа школьной администрации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что администрацию учебного заведения проверяет как прокуратура, так и городской департамент образования. Там подтвердили факт проведения проверки. «В настоящее время департаментом образования Тюмени проводится служебная проверка. Именно по факту случившегося в тюменской школе № 94», — сообщили там агентству.

В пресс-службу областного департамента образования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Директору тюменской школы №94 Светлане Колчановой грозит дисциплинарная ответственность за то, что в учебном заведении произошла массовая драка с избиением шестиклассника. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному департаменту образования. Ранее агентство писало о том, что прокуратура Тюменской области организовала проверку школьной администрации МАОУ СОШ № 94 после того, как в СМИ появилась информация об указанном инциденте. «Колчановой, как ответственному лицу, грозит дисциплинарная ответственность. Об увольнении директора речи пока не идет, но проверки продолжаются. Их результат будет известен в течение ближайших недель. Привлечь к дисциплинарной ответственности могут и других ответственных лиц из числа школьной администрации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что администрацию учебного заведения проверяет как прокуратура, так и городской департамент образования. Там подтвердили факт проведения проверки. «В настоящее время департаментом образования Тюмени проводится служебная проверка. Именно по факту случившегося в тюменской школе № 94», — сообщили там агентству. В пресс-службу областного департамента образования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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