Роспотребнадзор обратился к свердловчанам, купившим туры в Израиль

12 октября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Свердловские туристы могут вернуть деньги за несостоявшийся отдых в Израиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке управление Роспотребнадзора готово оказать помощь потребителям, купившим туры в Израиль. Речь идет о гражданах, желающих расторгнуть договор с туристическими агентствами. Памятку о том, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Израиль, выпустил свердловский Роспотребнадзор. «Потребители, заключившие договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Израиля, имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта. При расторжении до начала путешествия договора заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — только ее часть», — говорится в памятке. В случае возникновения обстоятельств, которые свидетельствуют о возникновении в Израиле угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист и туроператор вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора или его изменения. «За получением подробной консультации и правовой помощи потребители туристских услуг могут обращаться за консультацией на „горячую линию“ Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. 10 октября глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабного наступления, а премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в свою очередь предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за бомбежек и блокады сектора Газа. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке управление Роспотребнадзора готово оказать помощь потребителям, купившим туры в Израиль. Речь идет о гражданах, желающих расторгнуть договор с туристическими агентствами. Памятку о том, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Израиль, выпустил свердловский Роспотребнадзор. «Потребители, заключившие договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Израиля, имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта. При расторжении до начала путешествия договора заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — только ее часть», — говорится в памятке. В случае возникновения обстоятельств, которые свидетельствуют о возникновении в Израиле угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист и туроператор вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора или его изменения. «За получением подробной консультации и правовой помощи потребители туристских услуг могут обращаться за консультацией на „горячую линию“ Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. 10 октября глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабного наступления, а премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в свою очередь предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за бомбежек и блокады сектора Газа. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.