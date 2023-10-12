Депутат Соболев: Сирия не ввяжется в войну с Израилем без согласования с Россией

12 октября 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Израиль нанес удары по двум аэропортам Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Сирии не будет атаковать территорию Израиля без согласования с Россией, так как ее контингент оказывает военную помощь республике. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что аэропорты страны попали под обстрел со стороны Израиля. Взлетно-посадочные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо вышли из строя. Отмечается, что до этого Сирия якобы нанесла удар по территории Израиля. «Скорее всего, не Сирия там виновата. Там есть наши люди, и без согласования с Россией Сирия никогда бы не нанесла удар, на который должен ответить Израиль. Если мы там оказываем военную помощь Сирийской Арабской Республике, то как они без согласования с Россией могут нанести удар? Не могут. Я думаю, это провокация», — сказал Виктор Соболев. По мнению парламентария, подобную провокацию могли устроить Соединенные Штаты Америки. «Президент Сирии Башар Асад не настолько самоубийца, чтобы вмешиваться в этот конфликт. Когда в Сирии еще не до конца разобрались и идут военные действия. Это не может быть с его стороны. А спровоцировать террористические организации США на нанесение ударов вполне могли», — заключил он. Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 7 октября: тогда израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия Сирии не будет атаковать территорию Израиля без согласования с Россией, так как ее контингент оказывает военную помощь республике. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что аэропорты страны попали под обстрел со стороны Израиля. Взлетно-посадочные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо вышли из строя. Отмечается, что до этого Сирия якобы нанесла удар по территории Израиля. «Скорее всего, не Сирия там виновата. Там есть наши люди, и без согласования с Россией Сирия никогда бы не нанесла удар, на который должен ответить Израиль. Если мы там оказываем военную помощь Сирийской Арабской Республике, то как они без согласования с Россией могут нанести удар? Не могут. Я думаю, это провокация», — сказал Виктор Соболев. По мнению парламентария, подобную провокацию могли устроить Соединенные Штаты Америки. «Президент Сирии Башар Асад не настолько самоубийца, чтобы вмешиваться в этот конфликт. Когда в Сирии еще не до конца разобрались и идут военные действия. Это не может быть с его стороны. А спровоцировать террористические организации США на нанесение ударов вполне могли», — заключил он. Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 7 октября: тогда израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов.