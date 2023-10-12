Al-Watan: Израиль атаковал аэропорты в Сирии

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, мариуполь, разрушения, мариуполь аэропорт
Израиль обстрелял аэропорты в Сирии (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Об это пишет сирийская газета Al-Watan.

«По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта [Дамаска и Алеппо] вышли из строя», — говорится в материале. До этого Сирия атаковала Израиль.

Израиль наносит ответные удары по Сирии, пишет «Национальная служба новостей». При этом по Израилю бьет и движение «Хезболла» из Ливана. Война в регионе идет с 7 октября. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сражается с движением ХАМАС из сектора Газа. Подробную информацию о причинах конфликта ранее писало URA.RU.

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Сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Об это пишет сирийская газета Al-Watan. «По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта [Дамаска и Алеппо] вышли из строя», — говорится в материале. До этого Сирия атаковала Израиль. Израиль наносит ответные удары по Сирии, пишет «Национальная служба новостей». При этом по Израилю бьет и движение «Хезболла» из Ливана. Война в регионе идет с 7 октября. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сражается с движением ХАМАС из сектора Газа. Подробную информацию о причинах конфликта ранее писало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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