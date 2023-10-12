Al-Watan: Израиль атаковал аэропорты в Сирии

Израиль обстрелял аэропорты в Сирии (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Об это пишет сирийская газета Al-Watan.
«По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта [Дамаска и Алеппо] вышли из строя», — говорится в
Израиль наносит ответные удары по Сирии, пишет «Национальная служба новостей». При этом по Израилю бьет и движение «Хезболла» из Ливана. Война в регионе идет с 7 октября. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сражается с движением ХАМАС из сектора Газа. Подробную информацию о причинах конфликта ранее писало URA.RU.
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