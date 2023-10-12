Al-Watan: Израиль атаковал аэропорты в Сирии 12 октября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + Израиль обстрелял аэропорты в Сирии (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Об это пишет сирийская газета Al-Watan. «По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта [Дамаска и Алеппо] вышли из строя», — говорится в материале . До этого Сирия атаковала Израиль. Израиль наносит ответные удары по Сирии, пишет «Национальная служба новостей». При этом по Израилю бьет и движение «Хезболла» из Ливана. Война в регионе идет с 7 октября. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сражается с движением ХАМАС из сектора Газа. Подробную информацию о причинах конфликта ранее писало URA.RU. Сирийские аэропорты попали под обстрел со стороны Израиля. Об это пишет сирийская газета Al-Watan. «По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта [Дамаска и Алеппо] вышли из строя», — говорится в материале. До этого Сирия атаковала Израиль. Израиль наносит ответные удары по Сирии, пишет «Национальная служба новостей». При этом по Израилю бьет и движение «Хезболла» из Ливана. Война в регионе идет с 7 октября. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сражается с движением ХАМАС из сектора Газа. Подробную информацию о причинах конфликта ранее писало URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям