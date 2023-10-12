В Челябинске экс-руководителей ИК отправили под суд за финансовые махинации

Дальнейшую судьбу бывшего руководства ИК №4 решит суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом райсуде Челябинска рассмотрят материалы уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего начальника исправительной колонии №4 Германа Керопяна и экс-руководителя оперативного отдела этой же колонии Оксаны Кожевниковой. Согласно базе данных суда, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Материалы уголовного дела в отношении Керопяна поступили в суд 2 октября 2023 года. Тогда же их передали судье, которая должна принять решение в отношении поступившего уголовного дела. В отношении Кожевниковой материалы также были направлены в суд 2 октября. Первое заседание назначено на 19 октября», — говорится в базе данных суда.

По данным URA.RU, бывшее руководство колонии, используя все свои служебные связи и полномочия, пристраивало осужденных на вакантные места. При этом те никаких обязанностей не выполняли. Все деньги, которые предназначались на выплату заработной платы, Керопян и Кожевникова забирали себе. Все это продолжалось почти четыре года, с января 2018 года по октябрь 2022 года. За все время таким образом они присвоили себе свыше 250 тысяч рублей.

Согласно сервису СБИС Керопян руководил колонией с сентября 2014 года по март 2023 года. До этого он занимал пост начальника ИК-15.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ ФСИН по региону. Там от комментариев воздержались.