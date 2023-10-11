Подросток из Кургана Дарья Глущенко выиграла Всероссийский конкурс рисунков «Я Могу! Я Рисую!». В этом конкурсе принимают участие дети с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. О победе курганского подростка сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Дарья Глущенко из Кургана стала победителем Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА „Я Могу! Я Рисую!“. С организаторами конкурса знаком давно, они и отправили мне ее работу», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Сообщается, что курганские власти подарили Дарье Глущенко художественный набор. Между тем, Шумков поделился, что в этом конкурсе приняли участие больше 20 подростков из региона. Как указано в посте, чиновники также подарят им специальные наборы.
Победительница Всероссийского конкурса рисунков Дарья Глущенко (слева)
Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»
Работы курганского подростка оценил губернатор Вадим Шумков
Подросток из Кургана Дарья Глущенко выиграла Всероссийский конкурс рисунков «Я Могу! Я Рисую!». В этом конкурсе принимают участие дети с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. О победе курганского подростка сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Дарья Глущенко из Кургана стала победителем Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА „Я Могу! Я Рисую!“. С организаторами конкурса знаком давно, они и отправили мне ее работу», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что курганские власти подарили Дарье Глущенко художественный набор. Между тем, Шумков поделился, что в этом конкурсе приняли участие больше 20 подростков из региона. Как указано в посте, чиновники также подарят им специальные наборы.