11 октября 2023

Подросток из Кургана выиграла Всероссийский конкурс для детей. Фото, видео

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Курганские власти поздравили Дарью Глущенко с победой Фото:

Подросток из Кургана Дарья Глущенко выиграла Всероссийский конкурс рисунков «Я Могу! Я Рисую!». В этом конкурсе принимают участие дети с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. О победе курганского подростка сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Дарья Глущенко из Кургана стала победителем Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА „Я Могу! Я Рисую!“. С организаторами конкурса знаком давно, они и отправили мне ее работу», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что курганские власти подарили Дарье Глущенко художественный набор. Между тем, Шумков поделился, что в этом конкурсе приняли участие больше 20 подростков из региона. Как указано в посте, чиновники также подарят им специальные наборы.

Победительница Всероссийского конкурса рисунков Дарья Глущенко (слева)
Победительница Всероссийского конкурса рисунков Дарья Глущенко (слева)
Фото:
Работы курганского подростка оценил губернатор Вадим Шумков
Работы курганского подростка оценил губернатор Вадим Шумков
Фото:

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Подросток из Кургана Дарья Глущенко выиграла Всероссийский конкурс рисунков «Я Могу! Я Рисую!». В этом конкурсе принимают участие дети с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. О победе курганского подростка сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Дарья Глущенко из Кургана стала победителем Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА „Я Могу! Я Рисую!“. С организаторами конкурса знаком давно, они и отправили мне ее работу», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что курганские власти подарили Дарье Глущенко художественный набор. Между тем, Шумков поделился, что в этом конкурсе приняли участие больше 20 подростков из региона. Как указано в посте, чиновники также подарят им специальные наборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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