В Тюмени открыли новую четырехполосную дорогу

В Тюмени открыли четырехполосную дорогу на улице Тимофея Кармацкого. Она соединила улицы Профсоюзную и Мельникайте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.
«Объем работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги», — заявил Кухарук.
Протяженность дороги составила 1,85 км. На улице поставят умные остановки и запустят проезд общественного транспорта с начала 2024 года.
Ранее новую дорогу открыли на улице Николая Никитина в микрорайоне Ново-Патрушево. Новая дорога представляет собой двухполосную улицу протяженностью порядка 0,5 км.
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