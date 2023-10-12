В Тюмени открыли новую четырехполосную дорогу

В Тюмени появилась новая четырехполосная дорога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени открыли четырехполосную дорогу на улице Тимофея Кармацкого. Она соединила улицы Профсоюзную и Мельникайте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Объем работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги», — заявил Кухарук.

Протяженность дороги составила 1,85 км. На улице поставят умные остановки и запустят проезд общественного транспорта с начала 2024 года.

Ранее новую дорогу открыли на улице Николая Никитина в микрорайоне Ново-Патрушево. Новая дорога представляет собой двухполосную улицу протяженностью порядка 0,5 км.