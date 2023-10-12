Пермские власти разработали новую меру поддержки бизнеса, который помогает СВО

Льготные государственные микрозаймы доступны предпринимателям, помогающим армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Пермского края разработали новую меру поддержки бизнеса. Это льготная программа микрофинансирования для предпринимателей, помогающих российской армии в рамках проведения СВО. Название проекта — «Zа наших», он реализуется при поддержке краевого министерства экономического развития и регионального агентства по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Поддерживаем тех, кто помогает нашим бойцам и фронту. Запустили программы льготных займов для предпринимателей и самозанятых Пермского края, поддерживающих армию нашей страны и СВО. Под 1% годовых можно получить от 50 тысяч до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев на развитие бизнеса и другие цели. В программе „Za наших“ могут участвовать даже те, кто только начинает свое дело, а также самозанятые», — сообщил в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

В рамках программы предпринимателям доступны от государства три льготных микрозайма. «Za наших», «Za наших. Старт» — для начинающих предпринимателей и «Za наших. Самозанятый» — для самозанятых граждан. «Денежные средства выдаются на различные бизнес-цели. Это пополнение оборотных средств, приобретение внеоборотных активов, развитие бизнеса, рефинансирование долгов по кредитам, оформленным на цели предпринимательской деятельности», — сообщила гендиректор правительственного АО «Микрофинансовая компания Пермского края» Ольга Травникова.

В льготную программу «Zа наших» могут вступить предприятия, у которых численность сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, составляет 10% и более от общего количества работников. Также льготные микрозаймы предоставляют организациям, поддерживающим армию РФ в рамках СВО в части производства, реализации товаров и оказания услуг для помощи военнослужащим. Доступна программа и семьям участников спецоперации.

Для получения льготного микрозайма заемщику нужно предоставить документы, подтверждающие факт ведения деятельности в указанных направлениях и отнесения к вышеуказанной категории получателей. Данная финансовая поддержка оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Владимиром Путиным.