В МИД РФ раскрыли количество погибших россиян в Израиле

МИД РФ подтвердил смерть четырех россиян Израиле
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
По информации МИД РФ, в Израиле погибло четыре россиянина Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате войны в Израиле погибло четыре гражданина России. Они постоянно проживали на израильской территории и имели израильское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство», — отметили в МИД РФ.

Представительство при Палестинской национальной администрации в Рамалле и Посольство России в Тель-Авиве выясняют судьбу еще шести россиян. Они числятся пропавшими без вести.

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В результате войны в Израиле погибло четыре гражданина России. Они постоянно проживали на израильской территории и имели израильское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ. «С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство», — отметили в МИД РФ. Представительство при Палестинской национальной администрации в Рамалле и Посольство России в Тель-Авиве выясняют судьбу еще шести россиян. Они числятся пропавшими без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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