В МИД РФ раскрыли количество погибших россиян в Израиле

МИД РФ подтвердил смерть четырех россиян Израиле

12 октября 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

По информации МИД РФ, в Израиле погибло четыре россиянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате войны в Израиле погибло четыре гражданина России. Они постоянно проживали на израильской территории и имели израильское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ. «С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство», — отметили в МИД РФ. Представительство при Палестинской национальной администрации в Рамалле и Посольство России в Тель-Авиве выясняют судьбу еще шести россиян. Они числятся пропавшими без вести.

В результате войны в Израиле погибло четыре гражданина России. Они постоянно проживали на израильской территории и имели израильское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ. «С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство», — отметили в МИД РФ. Представительство при Палестинской национальной администрации в Рамалле и Посольство России в Тель-Авиве выясняют судьбу еще шести россиян. Они числятся пропавшими без вести.