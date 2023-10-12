В МИД РФ раскрыли количество погибших россиян в Израиле

По информации МИД РФ, в Израиле погибло четыре россиянина
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате войны в Израиле погибло четыре гражданина России. Они постоянно проживали на израильской территории и имели израильское гражданство. Об этом сообщает МИД РФ.
«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство», — отметили в МИД РФ.
Представительство при Палестинской национальной администрации в Рамалле и Посольство России в Тель-Авиве выясняют судьбу еще шести россиян. Они числятся пропавшими без вести.
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