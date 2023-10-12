12 октября 2023

Тюменцы ринулись скупать китайские автомобили

В Тюмени спрос на китайские автомобили вырос больше чем в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, geely
Китайский автопром прочно закрепился в топе спроса на новые и подержанные автомобили Фото:

Тюменцы стали чаще обращать внимание на китайских производителей при выборе автомобиля. Об этом сообщают ведущие игроки кредитного рынка Тюменской области. По их данным, спрос на такие машины вырос почти в два раза.

«В сентябре шесть из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, а с начала года спрос вырос более чем в два раза», — сообщили URA.RU представители ВТБ.

По данным, которые предоставили URA.RU аналитики сервиса «Авито Авто», в топе спроса на подержанные автомобили впервые вошел китайский бренд Geely. Одна из моделей, Monjaro, занимает четвертую строчку рейтинга с долей рынка в 2,8%. Стоимость такого авто возрастом до трех лет составляет 3,4 млн рублей.

Среди новых авто самыми популярными аналитики называют модели от Omoda, Changan и Haval. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменцев увеличился интерес к внедорожникам с пробегом.

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Тюменцы стали чаще обращать внимание на китайских производителей при выборе автомобиля. Об этом сообщают ведущие игроки кредитного рынка Тюменской области. По их данным, спрос на такие машины вырос почти в два раза. «В сентябре шесть из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, а с начала года спрос вырос более чем в два раза», — сообщили URA.RU представители ВТБ. По данным, которые предоставили URA.RU аналитики сервиса «Авито Авто», в топе спроса на подержанные автомобили впервые вошел китайский бренд Geely. Одна из моделей, Monjaro, занимает четвертую строчку рейтинга с долей рынка в 2,8%. Стоимость такого авто возрастом до трех лет составляет 3,4 млн рублей. Среди новых авто самыми популярными аналитики называют модели от Omoda, Changan и Haval. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменцев увеличился интерес к внедорожникам с пробегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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