Тюменцы ринулись скупать китайские автомобили

В Тюмени спрос на китайские автомобили вырос больше чем в два раза

13 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Китайский автопром прочно закрепился в топе спроса на новые и подержанные автомобили Фото: Антон Белицкий © URA.RU Тюменцы стали чаще обращать внимание на китайских производителей при выборе автомобиля. Об этом сообщают ведущие игроки кредитного рынка Тюменской области. По их данным, спрос на такие машины вырос почти в два раза. «В сентябре шесть из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, а с начала года спрос вырос более чем в два раза», — сообщили URA.RU представители ВТБ. По данным, которые предоставили URA.RU аналитики сервиса «Авито Авто», в топе спроса на подержанные автомобили впервые вошел китайский бренд Geely. Одна из моделей, Monjaro, занимает четвертую строчку рейтинга с долей рынка в 2,8%. Стоимость такого авто возрастом до трех лет составляет 3,4 млн рублей. Среди новых авто самыми популярными аналитики называют модели от Omoda, Changan и Haval. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменцев увеличился интерес к внедорожникам с пробегом.

Тюменцы стали чаще обращать внимание на китайских производителей при выборе автомобиля. Об этом сообщают ведущие игроки кредитного рынка Тюменской области. По их данным, спрос на такие машины вырос почти в два раза. «В сентябре шесть из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, а с начала года спрос вырос более чем в два раза», — сообщили URA.RU представители ВТБ. По данным, которые предоставили URA.RU аналитики сервиса «Авито Авто», в топе спроса на подержанные автомобили впервые вошел китайский бренд Geely. Одна из моделей, Monjaro, занимает четвертую строчку рейтинга с долей рынка в 2,8%. Стоимость такого авто возрастом до трех лет составляет 3,4 млн рублей. Среди новых авто самыми популярными аналитики называют модели от Omoda, Changan и Haval. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменцев увеличился интерес к внедорожникам с пробегом.