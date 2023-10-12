Тюменцы ринулись скупать китайские автомобили

Тюменцы стали чаще обращать внимание на китайских производителей при выборе автомобиля. Об этом сообщают ведущие игроки кредитного рынка Тюменской области. По их данным, спрос на такие машины вырос почти в два раза.
«В сентябре шесть из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, а с начала года спрос вырос более чем в два раза», — сообщили URA.RU представители ВТБ.
По данным, которые предоставили URA.RU аналитики сервиса «Авито Авто», в топе спроса на подержанные автомобили впервые вошел китайский бренд Geely. Одна из моделей, Monjaro, занимает четвертую строчку рейтинга с долей рынка в 2,8%. Стоимость такого авто возрастом до трех лет составляет 3,4 млн рублей.
Среди новых авто самыми популярными аналитики называют модели от Omoda, Changan и Haval. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменцев увеличился интерес к внедорожникам с пробегом.
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